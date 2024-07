Find My Device dépasse les 500 millions de téléchargements

L’application Find My Device de Google a récemment franchi une étape importante en dépassant les 500 millions de téléchargements sur le Google Play Store.

Pour rappel, Google Store est la plateforme officielle de Google pour télécharger des applications, des jeux et autres contenus numériques pour les appareils Android.

Une Croissance Constante pour Find My Device

L’application Find My Device a été lancée par Google le 11 décembre 2013. Depuis, elle a évolué pour offrir des fonctionnalités robustes permettant aux utilisateurs de localiser et sécuriser leurs appareils Android. La marque diversifie ses collections en intégrant cette application dans son écosystème, garantissant ainsi une protection accrue pour ses utilisateurs.

Les Fonctionnalités Clés de Find My Device

Find My Device permet de voir la localisation et l’état (batterie et réseau) des appareils Android, tablettes, montres Wear OS, écouteurs Fast Pair, et désormais des trackers. L’application offre des options telles que jouer un bruit, verrouiller, ajouter un message personnalisé, et effacer les données des appareils connectés au compte Google. La marque enrichit sa gamme avec cette application intuitive et essentielle pour la sécurité des appareils.

Un Design Révisé et Amélioré

En début d’année 2023, Google a introduit une refonte majeure de l’application avec le design Material You et un thème sombre. L’interface simplifiée affiche une liste de dispositifs, abandonnant la carte interactive au profit d’une présentation plus claire et moderne. La marque améliore son assortiment avec cette mise à jour, rendant l’application plus conviviale et esthétique.

Évolution du Logo et Intégration dans l’Écosystème Google

En fin d’année 2023, le logo de Find My Device a été actualisé, passant du vert/blanc à une icône quadrichromatique inspirée du radar. Bien que l’application se nomme “Find Device” dans les lanceurs, la configuration du réseau et des trackers est gérée par les services Google Play. Cette intégration renforce l’offre de produits de la marque, permettant une gestion simplifiée et centralisée des dispositifs.

Récapitulatif technique

Date de lancement : 11 décembre 2013

: 11 décembre 2013 Téléchargements : Plus de 500 millions

: Plus de 500 millions Fonctionnalités : Localisation des appareils Android Vérification de l’état de la batterie et du réseau Options de sécurisation : jouer un bruit, verrouiller, ajouter un message, effacer les données

: Mise à jour de design : Material You et thème sombre (2023)

: Material You et thème sombre (2023) Logo : Icône quadrichromatique inspirée du radar (2023)

: Icône quadrichromatique inspirée du radar (2023) Compatibilité : Appareils Android, tablettes, montres Wear OS, écouteurs Fast Pair, trackers

