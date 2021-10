CUPRA Born, 100% électrique et connectée.

Avec la nouvelle CUPRA Born, la marque fille sportive de Seat propose son tout premier modèle de sportive 100% électrique. Une voiture qui propose jusqu’à 231 ch (170 kW) avec son pack de performance e-Boost.

CUPRA est né il y a plusieurs mois en tant que marque indépendante. Une marque qui fait partie de Seat comme Lexus qui appartient à Toyota. Après son CUPRA Formentor e-HYBRID sorti en février, la marque propose avec la CUPRA Born, un tout autre modèle.

CUPRA Born, la puissance de l’électricité.

La marque n’est pas peu fière de présenter son premier modèle 100% électrique qui propose une empreinte carbone neutre, étant donné que l’énergie utilisée dans la chaîne d’approvisionnement provient de sources renouvelables.

Effectivement, la marque annonce fièrement que la CUPRA Born est produite à l’usine de Zwickau en Allemagne. Cette CUPRA Born est proposée au choix avec un moteur électrique de 150 ch (110 kW) ou de 204 ch (150 kW) qui envoie l’énergie aux roues arrière.

Le constructeur confirme que :

Les moteurs sont associés à un bloc-batterie lithium-ion haute performance d’une capacité de 58 kWh max., assurant une autonomie de 424 km.

En outre, la marque propose un pack e-Boost dont la puissance maximale atteint les 170 kW et avec les blocs batteries montant jusqu’à 77 kW permettent de parcourir environ 540 km.

Une connectivité pensée pour le bien-être du propriétaire.

Ce modèle se veut plus connectée que jamais et propose son Digital Cockpit avec un affichage tête haute à réalité augmentée qui projette sur le pare-brise des informations telles que les indicateurs d’aide à la conduite, la vitesse et les instructions du système de navigation.

En outre, le véhicule est équipé d’un écran tactile de 12 pouces qui propose une résolution de 1 560 x 700 pixels. Écran qui servira au système d’infodivertissement.

Wireless Full Link, coupé le câble avec votre smartphone.

Le système Wireless Full Link permet d’associer le système d’infodivertissement de la CUPRA Born à votre smartphone à Apple CarPlay et à Android Auto. Ainsi, le conducteur qui le souhaite pourra importer sa liste de contacts, sa musique (qui peut être écoutée avec une qualité incroyablement dynamique grâce à un système audio Beats à neuf haut-parleurs) ou des cartes dans la voiture.

La voiture est en outre dotée d’un assistant vocal. Il suffira de prononcer les mots « Hola, Hola » pour que l’assistant démarre et vous demande quelle action vous souhaitez qu’il effectue.

Piloter votre CUPRA Born depuis votre smartphone.

Par ailleurs, avec l’application MyCUPRA disponible pour Android ou iOS et le système CUPRA CONNECT, le propriétaire de la CUPRA Born pourra accéder depuis son smartphone à toute une gamme de réglage de la voiture à distance.

« La carte SIM intégrée ne permet pas seulement de rester en contact avec sa vie numérique, elle améliore également la sécurité dans le véhicule, étant donné que les utilisateurs bénéficient du service eCall. En cas d’accident, le véhicule peut contacter directement les services de secours, manuellement ou automatiquement. Si le pire devait se produire, le véhicule peut transmettre des données importantes telles que la position de la voiture, le type de motorisation et le nombre de passagers, facilitant ainsi l’intervention des services de secours ».

Ainsi, CUPRA CONNECT déverrouille des services en ligne dédiés à la voiture. Par exemple, les clients peuvent gérer la recharge de la batterie à partir de l’application MyCUPRA, en fixant le pourcentage exact de charge que doit avoir la batterie au moment du départ.

À l’intérieur de la voiture, le client pourra régler la climatisation qui pourra elle aussi être activée à distance en déterminant la température désirée à l’avance ou automatiquement après le déverrouillage des portes.

Idem pour ce qui est du chauffage des sièges pour le conducteur et le passager avant. Enfin, la CUPRA Born supporte le protocole de recharge par induction QI pour les appareils mobiles.

Prix et Disponibilité.

La Cupra Born est proposée à un prix de base de 37 230 € (CUPRA Born 55 kWh avec câbles de recharge mode 2 et mode 3).