OnePlus quitte l’Europe, c’est officiel : la marque tourne une page de son histoire sur le marché des smartphones

Pendant plus de dix ans, OnePlus a su se faire une place parmi les acteurs majeurs du marché Android grâce à des smartphones alliant performances et prix compétitifs. La marque chinoise a toutefois annoncé un changement stratégique majeur : elle ne lancera plus de nouveaux produits en Europe ni en Amérique du Nord. Une décision qui marque la fin d’une époque pour les amateurs de la marque.

Fondée en 2013, OnePlus s’est rapidement distinguée avec son slogan « Never Settle » et sa promesse de proposer des smartphones haut de gamme à un tarif plus accessible que les modèles premium du marché. Au fil des années, son rapprochement avec Oppo a progressivement transformé son identité, jusqu’à cette réorientation de ses activités.

OnePlus arrête les nouveaux lancements en Europe

La marque a confirmé qu’elle ne commercialisera plus de nouveaux smartphones, tablettes, montres connectées ou accessoires sur les marchés européens et nord-américains.

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Ce choix s’inscrit dans une stratégie mondiale visant à recentrer les activités du constructeur sur des régions jugées plus prioritaires. Le OnePlus 15 devient ainsi le dernier smartphone officiellement lancé en Europe.

Cette décision ne signifie toutefois pas une disparition immédiate de la marque, mais plutôt un arrêt des futurs lancements destinés au marché occidental.

Les utilisateurs actuels continueront d’être accompagnés

Les propriétaires d’un smartphone OnePlus n’ont pas à craindre une interruption brutale du support.

La marque assure que les mises à jour logicielles prévues seront déployées conformément aux engagements annoncés lors de la commercialisation des appareils. Les correctifs de sécurité, les garanties ainsi que le service après-vente continueront également d’être assurés.

Les smartphones déjà en circulation pourront donc continuer à être utilisés normalement pendant plusieurs années.

Pourquoi OnePlus se retire-t-il du marché européen ?

Officiellement, OnePlus évoque une réorganisation de sa stratégie internationale.

Plusieurs facteurs expliquent toutefois cette évolution. Le marché mondial des smartphones connaît un ralentissement depuis plusieurs années, tandis que la concurrence s’est fortement intensifiée face à des acteurs comme Samsung, Apple, Google, Xiaomi ou Honor.

Parallèlement, l’intégration de plus en plus poussée entre OnePlus et Oppo a progressivement réduit les différences entre les deux marques, aussi bien sur le plan matériel que logiciel.

La fin d’un acteur emblématique des « flagship killers »

Lorsque le premier OnePlus One est arrivé sur le marché, il a profondément bousculé les codes du secteur. L’objectif était simple : proposer une expérience haut de gamme sans atteindre les prix pratiqués par les leaders du marché.

Au fil des années, plusieurs modèles ont marqué les esprits, notamment les OnePlus 3, OnePlus 6, OnePlus 7 Pro ou encore les générations plus récentes.

Cette philosophie a contribué à bâtir une communauté particulièrement fidèle. Avec le retrait progressif de la marque en Europe, c’est une page importante de l’histoire des smartphones Android qui se tourne.

Quel avenir pour OnePlus ?

Si la marque met fin à ses nouveaux lancements en Europe et en Amérique du Nord, elle poursuivra ses activités sur d’autres marchés, notamment en Chine.

Cette réorganisation permet au constructeur de concentrer davantage ses ressources sur les régions où sa croissance reste importante.

Il reste toutefois possible que certains produits continuent d’être développés sous l’influence technologique d’Oppo, les deux marques partageant désormais de nombreux composants et logiciels.

Quelles conséquences pour le marché européen ?

Le retrait de OnePlus réduit encore le nombre de constructeurs majeurs présents sur le marché européen.

Cette évolution pourrait profiter à d’autres fabricants Android qui cherchent à séduire les utilisateurs en quête d’alternatives aux modèles de Samsung ou d’Apple. Des marques comme Honor, Xiaomi, Google ou Nothing pourraient ainsi renforcer leur présence auprès des anciens utilisateurs de OnePlus.

Le marché européen poursuit ainsi sa concentration autour d’un nombre plus restreint d’acteurs.

Ce qu’il faut retenir

OnePlus met fin aux nouveaux lancements de smartphones et d’autres produits en Europe et en Amérique du Nord.

Les utilisateurs actuels continueront de bénéficier des mises à jour, des correctifs de sécurité, des garanties et du service après-vente.

Cette décision s’inscrit dans une stratégie mondiale de recentrage des activités de la marque.

Le retrait de OnePlus marque la fin d’un constructeur qui a largement contribué à démocratiser les smartphones Android haut de gamme à prix compétitif.

Positionnement sur le marché

Pendant de nombreuses années, OnePlus occupait une place à part sur le marché des smartphones premium.

Face à des concurrents comme Samsung, Apple, Google, Xiaomi, Honor ou Nothing, la marque s’était distinguée par un excellent rapport performances/prix. Avec son retrait du marché européen, l’offre Android premium perd l’un de ses acteurs historiques.

FAQ : OnePlus

Pourquoi OnePlus quitte-t-il l’Europe ?

La marque a décidé de réorganiser sa stratégie internationale afin de concentrer ses activités sur d’autres marchés.

Les smartphones OnePlus continueront-ils à recevoir des mises à jour ?

Oui. Les modèles déjà commercialisés continueront de bénéficier des mises à jour logicielles, des correctifs de sécurité et du support technique.

Peut-on encore acheter un smartphone OnePlus ?

Les appareils déjà distribués resteront disponibles jusqu’à épuisement des stocks selon les distributeurs.

OnePlus disparaît-il totalement ?

Non. La marque poursuit ses activités sur certains marchés, notamment en Chine.

Quel est le dernier smartphone lancé en Europe ?

Le OnePlus 15 constitue le dernier modèle officiellement lancé sur le marché européen.

Récapitulatif technique

Marque : OnePlus

OnePlus Décision : arrêt des nouveaux lancements en Europe et en Amérique du Nord

arrêt des nouveaux lancements en Europe et en Amérique du Nord Dernier smartphone : OnePlus 15

OnePlus 15 Support logiciel : maintenu

maintenu Mises à jour de sécurité : oui

oui Garanties : conservées

conservées Service après-vente : maintenu

maintenu Marchés concernés : Europe et Amérique du Nord

Europe et Amérique du Nord Marchés conservés : principalement l’Asie, dont la Chine

En résumé

OnePlus tourne une page importante de son histoire en cessant de lancer de nouveaux produits en Europe. Les utilisateurs actuels continueront de bénéficier du support logiciel et du service après-vente, tandis que la marque recentre sa stratégie sur d’autres régions. Cette décision illustre les profondes évolutions du marché mondial des smartphones.

D’autres produits de la marque :

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