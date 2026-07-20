MSI Raider 16 Max : le PC portable gaming mise sur 300 W de puissance et un refroidissement inédit

Le MSI Raider 16 Max inaugure une nouvelle génération de PC portables gaming haut de gamme. Développé autour des processeurs Intel® Core™ Ultra 200HX et des GPU NVIDIA GeForce RTX série 50 pour PC portable, ce modèle vise les joueurs exigeants et les créateurs de contenus à la recherche de performances extrêmes. Avec un système de refroidissement entièrement repensé, un écran OLED 240 Hz et une conception facilitant les évolutions matérielles, MSI entend renforcer sa présence sur le segment des ordinateurs portables premium.

MSI poursuit sa stratégie sur le marché du gaming en enrichissant sa gamme Raider, connue pour privilégier les performances sans compromis. Avec cette nouvelle génération, le constructeur fait évoluer aussi bien l’architecture interne que le design du châssis afin de répondre aux attentes des joueurs, des professionnels de la création et des utilisateurs souhaitant disposer d’une machine capable de supporter les applications les plus exigeantes.

Un châssis pensé pour exploiter jusqu’à 300 watts de puissance

Le principal argument du MSI Raider 16 Max réside dans sa capacité à exploiter une puissance combinée pouvant atteindre 300 watts entre le processeur et la carte graphique.

Cette enveloppe énergétique permet d’associer les processeurs Intel® Core™ Ultra 200HX aux nouvelles cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX série 50 pour PC portable.

A relire : MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic : le PC portable gaming anniversaire qui incarne le savoir-faire de MSI au COMPUTEX 2026 À l’occasion du COMPUTEX 2026, MSI a levé le voile sur le Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic, une édition limitée conçue pour célébrer les 40 ans du constructeur. Ce PC…

MSI annonce ainsi l’un des ordinateurs portables gaming les plus puissants de sa catégorie, capable d’encaisser aussi bien les jeux AAA récents que les charges de travail intensives en création 3D, intelligence artificielle ou montage vidéo.

L’objectif est également de maintenir des fréquences élevées sur la durée sans réduire les performances lors des longues sessions d’utilisation.

Cooler Boost Trinity avec Intra Flow : un système de refroidissement entièrement repensé

Pour gérer une telle puissance, MSI introduit une nouvelle génération de refroidissement baptisée Cooler Boost Trinity avec Intra Flow.

Le système repose sur trois ventilateurs, six caloducs et une architecture interne à cinq sorties d’air. L’air circule plus efficacement à l’intérieur du châssis afin d’évacuer rapidement la chaleur produite par le processeur et la carte graphique.

La marque indique avoir entièrement revu la disposition de la carte mère afin de libérer davantage d’espace pour installer des ventilateurs de plus grand diamètre. Cette conception permet d’obtenir un débit d’air important tout en limitant la vitesse de rotation.

Selon MSI, le niveau sonore reste inférieur à 50 dBA pendant les sessions de jeu, un point souvent critiqué sur les ordinateurs portables très puissants.

Un design plus fin malgré des performances extrêmes

La réduction de la taille de la carte mère ne sert pas uniquement au refroidissement.

Elle permet également d’affiner le châssis du MSI Raider 16 Max, facilitant ainsi son transport dans un sac à dos compatible avec les ordinateurs portables de 16 pouces.

Autre choix pratique, MSI conserve les principaux ports de connexion à l’arrière de l’ordinateur. Cette disposition simplifie la gestion des câbles sur un bureau et libère les côtés du châssis lors des sessions de jeu.

Une maintenance simplifiée pour faire évoluer la machine

Contrairement à de nombreux PC portables gaming dont le démontage peut s’avérer fastidieux, MSI facilite les mises à niveau matérielles.

Deux vis suffisent pour accéder directement aux emplacements de la mémoire vive et du SSD. Les utilisateurs peuvent ainsi remplacer ou augmenter leur stockage et leur RAM sans retirer entièrement le panneau inférieur.

Cette approche vise autant les passionnés que les professionnels souhaitant faire évoluer leur configuration au fil des années.

Un écran OLED 2,5K 240 Hz pour les joueurs compétitifs

L’affichage constitue également l’un des points forts du MSI Raider 16 Max.

L’ordinateur embarque une dalle OLED de 16 pouces affichant une définition 2,5K associée à un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Cette dalle bénéficie de la certification VESA DisplayHDR True Black 1000, garantissant un contraste élevé, des noirs profonds et une meilleure restitution des contenus HDR.

Le taux de rafraîchissement élevé intéressera particulièrement les joueurs compétitifs tandis que la technologie OLED séduira également les créateurs de contenus recherchant une excellente fidélité d’affichage.

Un éclairage RGB entièrement personnalisable

MSI conserve l’identité visuelle de la série Raider en intégrant un système RGB particulièrement complet.

Le logo situé sur le capot, la barre lumineuse en façade ainsi que le clavier peuvent être personnalisés indépendamment afin de créer différents effets lumineux.

Les utilisateurs peuvent ainsi adapter l’apparence de leur ordinateur selon leurs préférences ou synchroniser l’éclairage avec leur environnement gaming.

Positionnement sur le marché

Avec le MSI Raider 16 Max, MSI cible clairement le segment des ordinateurs portables gaming ultra haut de gamme.

Le modèle s’adresse aux joueurs exigeants, aux créateurs de contenus, aux développeurs et aux utilisateurs ayant besoin d’une puissance importante dans un format transportable.

Face à lui, on retrouve notamment les ASUS ROG Strix SCAR 16, Lenovo Legion Pro 7i, Acer Predator Helios 16 ou encore l’Alienware 16 Area-51. MSI mise principalement sur son système de refroidissement inédit, sa puissance combinée de 300 W et son écran OLED 240 Hz pour se différencier.

Ce qu’il faut retenir

Le MSI Raider 16 Max inaugure une nouvelle génération de PC portables gaming très haut de gamme.

Sa puissance combinée pouvant atteindre 300 W permet d’exploiter pleinement les processeurs Intel Core Ultra 200HX et les GPU NVIDIA GeForce RTX série 50 pour PC portable.

Le système Cooler Boost Trinity avec Intra Flow améliore le refroidissement tout en limitant le bruit des ventilateurs.

Son écran OLED 2,5K 240 Hz et sa maintenance simplifiée complètent une fiche technique pensée pour les utilisateurs les plus exigeants.

FAQ : MSI Raider 16 Max

Quelle est la puissance maximale du MSI Raider 16 Max ?

MSI annonce une puissance combinée pouvant atteindre 300 W entre le processeur Intel Core Ultra 200HX et la carte graphique NVIDIA GeForce RTX série 50.

Quel écran équipe le MSI Raider 16 Max ?

Le PC portable dispose d’une dalle OLED 16 pouces 2,5K avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une certification VESA DisplayHDR True Black 1000.

Le système de refroidissement est-il nouveau ?

Oui. MSI inaugure le système Cooler Boost Trinity avec Intra Flow comprenant trois ventilateurs, six caloducs et cinq sorties d’air.

Peut-on faire évoluer facilement la mémoire et le SSD ?

Oui. Deux vis permettent d’accéder rapidement aux emplacements mémoire et stockage sans démonter entièrement le châssis.

À qui s’adresse le MSI Raider 16 Max ?

Il cible principalement les joueurs passionnés, les créateurs de contenus et les professionnels recherchant un ordinateur portable très performant.

Récapitulatif technique

Processeur : Intel Core Ultra 200HX

Intel Core Ultra 200HX Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX série 50 pour PC portable (jusqu’à RTX 5080 selon la configuration)

NVIDIA GeForce RTX série 50 pour PC portable (jusqu’à RTX 5080 selon la configuration) Puissance combinée : jusqu’à 300 W

jusqu’à 300 W Écran : OLED 16 pouces 2,5K

OLED 16 pouces 2,5K Fréquence : 240 Hz

240 Hz Certification : VESA DisplayHDR True Black 1000

VESA DisplayHDR True Black 1000 Refroidissement : Cooler Boost Trinity avec Intra Flow

Cooler Boost Trinity avec Intra Flow Ventilation : 3 ventilateurs, 6 caloducs, 5 sorties d’air

3 ventilateurs, 6 caloducs, 5 sorties d’air Niveau sonore annoncé : inférieur à 50 dBA en jeu

inférieur à 50 dBA en jeu Évolutivité : accès rapide à la RAM et au SSD

accès rapide à la RAM et au SSD Éclairage : RGB personnalisable sur le clavier, le logo et la barre lumineuse

En résumé

Le MSI Raider 16 Max mise avant tout sur les performances avec une puissance pouvant atteindre 300 W et un nouveau système de refroidissement conçu pour maintenir des températures maîtrisées sans augmenter fortement le bruit. Son écran OLED 240 Hz, son évolutivité simplifiée et son positionnement premium en font une référence potentielle sur le segment des PC portables gaming haut de gamme.

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

