Amazon Prime Day : 50€ pour cette clé USB MSXTTLY qui Convertit Android Auto/Carplay Filaire en sans Fil

Amazon Prime Day propose une offre intéressante avec la clé USB MSXTTLY à seulement 50€. Cette clé permet de convertir Android Auto et CarPlay filaires en sans fil, améliorant ainsi la connectivité dans votre voiture. Plus besoin de câbles encombrants, cette solution optimise l’utilisation de votre smartphone tout en conduisant. Compatible avec divers modèles de véhicules, cette clé USB simplifie l’accès aux applications, à la musique, et aux appels en toute sécurité. Profitez de Amazon Prime Day pour moderniser votre interface automobile à un prix réduit.

Caractéristiques techniques :

🚗 [Adaptateur Sans Fil 2-en-1 Carplay & Android Auto] Élevez votre expérience de conduite avec le SMT-AC01, la solution ultime de MSXTTLY pour une intégration transparente de Android Auto sans fil et Apple Carplay sans fil. Tant que votre voiture est équipée de Android Auto/Carplay filaire, il vous suffit de brancher le Tiny Stick pour élever votre expérience de conduite à un nouveau niveau de commodité et de plaisir !

🚀 [Connexion Facile & Commutation Facile ] Avec sa puce améliorée et son module WiFi, le SMT-AC01 offre une véritable expérience sans fil sans les tracas des câbles. Connectez-vous rapidement et facilement en seulement trois étapes simples : branchez, associez et utilisez. Reconnectez simplement le Bluetooth du produit et il passera facilement entre Android Auto sans fil et Carplay sans fil en fonction du téléphone jumelé (Android ou iOS). La commutation 2 en 1 n'a jamais été aussi fluide !

✅ [Compatibilité Parfaite & Conseils] Compatible avec les ports USB-A et USB-C, l'adaptateur SMT-AC01 fonctionne parfaitement avec les voitures ou systèmes audio équipés de Carplay ou Android Auto. Cependant, veuillez noter que l'adaptateur ne se connecte qu'à un seul téléphone à la fois. Lors du changement de téléphone, pensez à déconnecter le Bluetooth WiFi du téléphone précédent. Le téléphone connecté doit être Android 11.0+ / iOS 10+.

🚗 [Conception USB en Cuivre Pur] Ne vous inquiétez plus de ne pas pouvoir l'utiliser après un certain temps. Atteindre une connectivité absolument rapide et fiable est l'objectif de MSXTTLY pour Android Auto & Carplay sans fil. Le tout nouveau SMT-AC01 est doté de cuivre pur avec plaquage or pour une conductivité et une résistance à la corrosion améliorées. Le port USB fiable assure une connexion stable et rapide à Android Auto/Carplay sans fil à chaque fois, le rendant fiable, durable et à haute vitesse, parfait pour vos besoins de conduite quotidiens !

👍 [Miniature & à la Pointe de la Technologie] Découvrez la dernière technologie automobile avec le SMT-AC01. Sa taille miniature, réduite de 50 % par rapport aux modèles précédents, assure une adaptation compacte et pratique à n'importe quel port USB de voiture. Dites adieu aux adaptateurs encombrants et bonjour à une solution élégante et peu encombrante.

