Test : Camera connectée Imou Bullet 2S.

Dans ce article, nous allons vous présenter la caméra connectée Imou Bullet 2S de la société Imou, une société qui fournit des caméras, systèmes d’alarmes et sonnettes connectées. Imou fournit également un service de cloud permettant d’interconnecter ses équipements afin de faciliter leur gestion pour les utilisateurs, que ce soit des particuliers ou des entreprises.



Préambule.

La caméra Imou Bullet 2S est une caméra de moyenne gamme de la marque Imou, une caméra au look sobre et à la construction solide. Nous allons également vous présenter l’application « Imou Life » qui permet de configurer et de s’interfacer avec la caméra. La caméra est vendue à environ 100€ dans le commerce.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Résolution : 1080P/4MP(2560*1440) H.265/H.264

Résistant à l’eau : IP67

Capteur optique : 4Mpx

Focale : F/1.2

Vision nocturne : Oui, en couleur

Micro : Oui, intégré

Eclairage : Oui, LED

IA : Détection humaine

Zoom : Oui 16x numérique

Planification des alarmes / alertes

Alertes mobile : Oui

Application mobile : Oui, Imou Life sur iOS et Android

Storage : En ligne (payant) et/ou avec une SD jusqu’à 256Go

Vidéo : 25 FPS

WIFI : 2.4Ghz uniquement

Alimentation POE : Non, (12V DC / 1A)

1 port Ethernet 100Mbps

Dimensions : 152 × 83 × 113mm

Poids : 460g

Température de fonctionnement : -30°C à +60°C

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

La caméra

Une alimentation 12v

Mode d’emploie

Visseries pour le placement