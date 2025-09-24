Xiaomi OpenWear Stereo Pro : des écouteurs nouvelle génération pour un confort et un son professionnel

Les Xiaomi OpenWear Stereo Pro invitent à repenser l’écoute au quotidien. Avec une conception “open-ear” légère et ergonomique, ils proposent un port discret, sans obstruer le conduit auditif, afin de rester connecté à l’environnement tout en profitant de la musique.

La marque Xiaomi étoffe son catalogue audio avec ce modèle haut de gamme qui combine innovations techniques et soucis du confort — elle consolide ainsi sa présence dans l’univers des écouteurs “cool & tech”, tout en continuant sa quête d’équilibre entre design et performance.

Design abordable et port confortable

L’un des principaux atouts des OpenWear Stereo Pro réside dans leur structure à trois points de soutien, qui répartit la pression sur plusieurs zones pour éviter les points de contact agressifs — une approche utile pour des sessions prolongées. Le fil en titane mémoire ultra-fin s’adapte à la forme de l’oreille, assurant un maintien stable sans serrage excessif.

L’oreillette pèse environ 9,7 g : une masse faible qui contribue à une sensation de légèreté même après plusieurs heures d’usage. Le boîtier de charge est lui aussi compact et aimanté, ce qui facilite le transport sécurisé. Enfin, le design “open-ear” permet de rester conscient du contexte (circulation, conversation, environnement sonore), un avantage sur les solutions intra ou circum‑aurales.

Xiaomi OpenWear Stereo Pro, Qualité audio, richesse et spatialisation

Côté audio, Xiaomi mise sur un système à cinq transducteurs : un haut-parleur dynamique de 18 × 13 mm, deux transducteurs à armature équilibrée, un tweeter piézoélectrique et un haut-parleur dédié à la réduction des fuites sonores. Ceci permet de couvrir les plages de fréquences avec une plus grande clarté, notamment dans les aigus, tout en renforçant les basses.

Les écouteurs prennent en charge les codecs AAC, SBC et LHDC 5.0, avec prise en charge du flux 96 kHz pour une transmission audio de haute fidélité, certifiée Hi-Res Audio Wireless. Le réglage sonore est confié à Harman AudioEFX, qui propose deux profils EQ “Master Harman”.

Un point différenciant : la fonction Dimensional Audio (audio 360° avec suivi de mouvement de tête) qui adapte le son selon la position de l’utilisateur pour une immersion plus marquée. Pour renforcer l’intimité, un système actif de réduction des fuites sonores émet des ondes en opposition afin de réduire les débordements dans un rayon de 25 cm, revendiquant une réduction de plus de 60 %.

Autonomie, recharge et fonctions intelligentes

L’autonomie annoncée est de 8,5 heures en charge unique, extensible jusqu’à 45 heures avec le boîtier de charge. En cas d’urgence, 10 minutes de charge suffisent pour fournir 2 heures d’écoute.

Concernant les fonctions connectées, les écouteurs supportent la connexion multipoints, permettant de basculer entre deux appareils Bluetooth. Ils peuvent aussi enregistrer de l’audio directement, même avec le boîtier fermé (via une triple tape). Xiaomi annonce également des fonctions d’IA pour transcription en temps réel, de traduction ainsi que la fonction Fast Pair pour un appairage rapide. Le boîtier se recharge via USB‑C ; en outre, les écouteurs sont certifiés IP54 (protégés contre la poussière et les éclaboussures).

Limites, usages et perspectives

L’approche “open-ear” est double : elle permet de garder une certaine conscience de l’environnement, mais rend le produit moins adapté pour une immersion totale ou dans des ambiances très bruyantes (le son extérieur entre). Le système de réduction des fuites fonctionne mieux à volumes modérés.

De plus, la qualité audio dépend fortement de la compatibilité avec les codecs (LHDC) du smartphone utilisé : si l’appareil n’est pas compatible, on retombera sur des solutions moins performantes.

L’autonomie annoncée semble dans la moyenne haute, mais il faudra tester en conditions réelles (volume élevé, fonctions activées) pour confirmer les chiffres. Enfin, la robustesse du fil en titane mémoire au fil du temps est un point qu’il faudra surveiller (fatigue, microfissures) avec une utilisation intensive.

Comparator : quelques concurrents open-ear (comme les Bose Frames, les AfterShokz / Now Shokz) offrent des alternatives selon les usages — Xiaomi tente de se positionner haut dans ce segment en combinant sonorité riche et conception confortable.

Récapitulatif technique

Format : open-ear (écouteurs “ouverts”)

Poids : ~ 9,7 g par oreillette

Système audio : 5 transducteurs (1 dynamique 18×13 mm + 2 armatures + 1 tweeter piézo + 1 driver de réduction des fuites)

Codecs supportés : AAC, SBC, LHDC 5.0 (flux 96 kHz)

Tuning : Harman AudioEFX (deux profils EQ “Master Harman”)

Fonction spatialisation : Dimensional Audio (avec head-tracking)

Réduction active des fuites sonores (360°, rayon 25 cm)

Autonomie : 8,5 h en charge seule, jusqu’à 45 h avec le boîtier

Charge rapide : 10 min → 2 h d’écoute

Connectivité : Bluetooth 5.4, multipoints, Fast Pair, app Xiaomi Earbuds

Enregistrement audio interne (même boîtier fermé)

Résistance : IP54 (poussière/splash)

