Bowers & Wilkins Px8 S2 : un casque sans fil haut de gamme qui redéfinit les attentes

Le Bowers & Wilkins Px8 S2 marque une évolution significative dans l’univers des casques Bluetooth haut de gamme. Ce modèle circum-aural promet une qualité audio de très haute fidélité, une réduction active du bruit encore plus efficace, et un design raffiné conçu pour durer. Le constructeur britannique vise ici l’excellence sonore, sans compromis.

Le constructeur Bowers & Wilkins, déjà reconnu pour ses enceintes et casques primés, étoffe son catalogue avec un modèle qui s’adresse à un public exigeant. Le Px8 S2 prend la relève de ses aînés, les Px7 S3 et Px8, en y apportant des évolutions techniques et esthétiques notables.

Bowers & Wilkins Px8 S2, Un design raffiné et une ergonomie revue

La gamme Bowers & Wilkins s’agrandit avec un modèle qui allie confort et élégance. Le Px8 S2 adopte un nouveau design plus fin, pensé pour un meilleur ajustement sur la tête et un confort prolongé.

La structure en aluminium apporte robustesse et légèreté, tandis que le cuir Nappa ultra-doux qui recouvre l’arceau et les oreillettes renforce le sentiment haut de gamme.

Les coussinets en mousse à mémoire de forme sont remplaçables, tout comme le bandeau, assurant une durée de vie prolongée. Le casque est disponible en deux finitions soignées : Onyx Black et Warm Stone, avec des détails métalliques assortis.

Des performances sonores de très haute volée

Le Px8 S2 s’appuie sur des transducteurs de 40 mm à cônes en carbone, spécialement conçus pour réduire la distorsion tout en conservant un excellent équilibre tonal. Ces haut-parleurs sont inclinés dans les coques pour améliorer l’image stéréo et la précision spatiale.

Un amplificateur dédié intégré au casque pilote le tout, avec un traitement numérique du signal (DSP) conçu par Bowers & Wilkins pour garantir une restitution en 24 bits / 96 kHz, y compris en sans fil.

Côté connectivité, le Px8 S2 est compatible avec les codecs aptX Adaptive et aptX Lossless, permettant une transmission Bluetooth de haute qualité depuis des services comme TIDAL, Qobuz ou Amazon Music. Il est également possible de l’utiliser en filaire via USB-C ou jack 3,5 mm, les deux câbles étant fournis.

Réduction active du bruit à huit microphones

La marque perfectionne sa technologie de réduction active du bruit avec une configuration de huit microphones. Quatre d’entre eux analysent le bruit ambiant, deux mesurent le signal des haut-parleurs, et deux autres sont consacrés à la captation vocale.

Ce système offre un excellent équilibre entre isolation et respect de la signature sonore. Lors des appels, la voix reste claire, même dans des environnements bruyants, grâce à la technologie de traitement vocal ADI Pure Voice.

Application mobile et égaliseur intégré

Le casque s’utilise avec l’application Bowers & Wilkins Music, qui donne accès à plusieurs réglages : activation du mode transparence, ajustement de la sensibilité des capteurs de port, choix des fonctions du bouton Quick Action, ou encore égaliseur à cinq bandes entièrement personnalisable.

Un mode audio « True Sound » est également proposé, reflétant la vision acoustique de l’équipe R&D de la marque.

Des commandes physiques permettent aussi de contrôler la lecture, le volume ou les appels sans passer par l’application. L’interface a été repensée pour être plus intuitive, avec un bouton dédié à la réduction de bruit et à l’activation de l’assistant vocal du smartphone.

Autonomie solide et évolutivité logicielle

Le Bowers & Wilkins Px8 S2 offre une autonomie de 30 heures avec ANC activé, et peut retrouver 7 heures d’écoute après seulement 15 minutes de charge.

Le casque est pensé pour durer dans le temps, tant par sa conception que par les mises à jour logicielles prévues. D’ici fin 2025, la marque ajoutera la compatibilité audio spatiale, ainsi que Bluetooth LE Audio et Auracast, via des mises à jour OTA.

Récapitulatif technique

Transducteurs : 40 mm à cônes en carbone

Réduction active du bruit : 8 microphones

Connexions : Bluetooth 5.3 (aptX Lossless, Adaptive), USB-C audio, jack 3,5 mm

Compatibilité : TIDAL, Qobuz, Amazon Music HD

Commandes : boutons physiques + app mobile

Égaliseur : 5 bandes personnalisables

Autonomie : 30 heures, recharge rapide 15 min = 7 h

Mises à jour prévues : audio spatial, Auracast, LE Audio

Poids : 310 g

Prix : 729 €

Finitions : Onyx Black, Warm Stone

