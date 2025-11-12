Belkin SoundForm Rhythm : des écouteurs sans fil sobres et efficaces pour le quotidien

Le marché des écouteurs true wireless s’enrichit encore avec l’arrivée d’un nouveau modèle signé Belkin. Positionnés dans l’entrée de gamme, les SoundForm Rhythm misent sur l’essentiel sans artifices, avec un design minimaliste et des fonctionnalités pratiques pour séduire les utilisateurs à la recherche d’une solution fiable au quotidien.

Dans la continuité de sa stratégie d’accessoiriste grand public, Belkin continue d’étoffer son catalogue audio avec des produits accessibles. La gamme SoundForm s’agrandit avec les Rhythm, des écouteurs qui misent sur l’autonomie et la simplicité d’usage pour s’imposer.

Design compact et ergonomie sobre

Les Belkin SoundForm Rhythm adoptent un format discret de type « bouton », sans tige apparente. Ils sont logés dans un boîtier de recharge lui aussi compact, pensé pour tenir dans une poche de jean. Les écouteurs sont disponibles en noir mat, avec un revêtement plastique sans fioritures, fidèle à l’ADN de la marque.

Pensés pour une utilisation prolongée, les écouteurs promettent un bon maintien dans l’oreille grâce à leur embout en silicone, disponible en plusieurs tailles. Le poids plume contribue à leur confort, même après plusieurs heures d’écoute.

Une autonomie solide pour le quotidien

Belkin annonce jusqu’à 8 heures d’autonomie pour les écouteurs seuls, et 28 heures au total avec le boîtier. Des chiffres respectables dans cette gamme de prix, qui permettent de tenir plusieurs jours sans recharge intensive. Le boîtier se recharge via USB-C, sans option de charge sans fil.

À noter que l’autonomie varie selon le niveau de volume utilisé et le type de contenu écouté. Toutefois, pour une écoute modérée en environnement urbain ou au bureau, les performances annoncées semblent réalistes.

Sonorité équilibrée mais sans extravagance

Les SoundForm Rhythm intègrent des transducteurs de 6 mm, capables de délivrer un son équilibré avec une bonne séparation des fréquences. Le rendu audio est plutôt neutre, sans accentuation excessive des basses, ce qui conviendra à ceux qui cherchent une restitution fidèle.

Ils ne visent pas les audiophiles, mais offrent une expérience d’écoute correcte pour la musique, les podcasts ou les appels. Le volume maximal reste raisonnable, limitant les risques de distorsion, même à plein régime.

Commandes tactiles et usage simplifié

Chaque écouteur dispose d’une zone tactile permettant de contrôler la lecture, de répondre aux appels ou d’activer l’assistant vocal du smartphone. Les interactions sont assez réactives, bien que parfois sensibles aux manipulations involontaires.

Les écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.2, avec un appairage rapide et une connexion stable dans un rayon d’environ 10 mètres. Il n’y a pas de multipoint ni d’application compagnon pour personnaliser l’expérience, un choix cohérent pour un modèle d’entrée de gamme.

Résistance et usage urbain

Certifiés IPX5, les SoundForm Rhythm résistent aux projections d’eau et à la sueur, ce qui les rend adaptés aux séances de sport légères ou aux déplacements sous la pluie. Ce niveau de certification garantit une durabilité suffisante pour une utilisation quotidienne, sans pour autant les rendre totalement étanches.

Le format intra-auriculaire isole passivement une partie des bruits ambiants, mais aucune réduction active de bruit n’est proposée. Un manque compréhensible au vu du positionnement tarifaire du produit.

Récapitulatif technique

Type : Écouteurs true wireless (intra-auriculaires)

Connectivité : Bluetooth 5.2

Transducteurs : 6 mm

Autonomie : 8 h (écouteurs) + 20 h (boîtier)

Recharge : USB-C (pas de recharge sans fil)

Commandes : Tactiles

Résistance : IPX5 (eau et sueur)

Couleur : Noir mat

Compatibilité : iOS, Android

Autres : Assistant vocal, pas de réduction de bruit active, pas d’application dédiée

