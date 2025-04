Sortie des écouteurs Skullcandy Method 360 ANC : une nouvelle solution audio sur le marché

Skullcandy, en partenariat avec Bose, propose une nouvelle paire d’écouteurs sans fil : les Method 360 ANC. Ce modèle vise à offrir un équilibre entre performance audio, praticité et accessibilité tarifaire, répondant aux besoins des utilisateurs actifs en déplacement.

Fondée en 2003 dans l’Utah, Skullcandy s’est développée en associant l’univers de la musique à celui des sports de glisse. Depuis, la marque continue d’étendre son catalogue avec des produits conçus pour accompagner les modes de vie dynamiques et modernes.

Une collaboration axée sur la qualité sonore

Les Method 360 ANC sont conçus pour délivrer un son précis et équilibré. Grâce à l’expertise acoustique de Bose, Skullcandy annonce une reproduction fidèle des basses, médiums et aigus. L’accent est mis sur la clarté audio et une restitution dynamique, adaptée aussi bien à l’écoute musicale qu’aux appels téléphoniques.

Skullcandy Method 360 ANC, Un format pensé pour l’utilisation quotidienne

L’étui de transport intègre un mousqueton pratique permettant d’attacher les écouteurs à un sac ou une ceinture. Ce choix de design vise à faciliter la mobilité et l’accessibilité rapide aux écouteurs pendant les déplacements urbains ou les activités de plein air.

Suppression active du bruit hybride

La suppression active du bruit (ANC) est assurée par un système de quatre microphones intégrés. En complément, la technologie Clear Voice optimisée par intelligence artificielle permet d’améliorer la clarté des conversations, en particulier dans les environnements bruyants. Un mode Stay-Aware est également disponible pour ajuster l’isolation sonore selon les besoins.

Autonomie et résistance renforcées

Les écouteurs Method 360 ANC offrent jusqu’à 32 heures d’écoute avec ANC activé (9 heures via les écouteurs et 23 heures via l’étui) et jusqu’à 40 heures sans ANC. La fonction de recharge rapide permet de récupérer 2 heures d’écoute en seulement 10 minutes. La certification IPX4 garantit une protection contre la sueur et les éclaboussures, ce qui les rend adaptés à un usage sportif.

Connectivité et personnalisation

Les Method 360 ANC prennent en charge Google Fast Pair, la connexion multiple d’appareils ainsi que la personnalisation des commandes via l’application Skull-iQ. Chaque écouteur peut fonctionner indépendamment, avec une connexion automatique à la sortie de l’étui, simplifiant leur utilisation au quotidien.

Récapitulatif technique

Suppression active du bruit hybride avec 4 microphones

Technologie Clear Voice optimisée par IA

Modes Stay-Aware ajustables

Égaliseurs préréglés et personnalisables (musique, basses renforcées, podcast)

Effet local

Compatibilité Google Fast Pair

Application Skull-iQ

Connexion multiple d’appareils

Utilisation individuelle de chaque écouteur

Bluetooth 5.3

Jusqu’à 32 heures d’écoute avec ANC (9 h + 23 h)

Jusqu’à 40 heures d’écoute sans ANC (11 h + 29 h)

Recharge rapide (10 min = 2 h)

Résistance à l’eau et à la sueur IPX4

