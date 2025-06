SHOKZ OpenFit 2+ : des écouteurs ouverts taillés pour l’immersion sonore

Avec le lancement de l’OpenFit 2+, SHOKZ étoffe sa gamme d’écouteurs à oreilles libres et franchit un cap technologique notable. Ce nouveau modèle sans fil s’adresse aux utilisateurs exigeants en quête de confort durable, d’autonomie robuste et d’une expérience audio enrichie, notamment grâce à l’intégration du Dolby Audio.

Connu pour son expertise dans l’audio en conduction osseuse, SHOKZ poursuit ici sa mutation vers des solutions hybrides à la croisée du confort auditif et de la performance immersive.

SHOKZ, l’obsession de l’écoute naturelle

Depuis ses débuts, SHOKZ se distingue par sa volonté de bousculer les codes de l’audio mobile. Avec une approche « oreilles libres », la marque propose des produits permettant de rester connecté à son environnement tout en profitant d’un son de qualité. L’OpenFit 2+ ne déroge pas à cette règle : il capitalise sur le savoir-faire accumulé pour proposer un produit encore plus complet.

Un design affiné pour une ergonomie de tous les instants

Avec seulement 9,4 grammes par écouteur, l’OpenFit 2+ adopte une silhouette discrète et élégante. Les crochets en titane nickelé, à la fois souples et robustes, assurent un maintien impeccable sans jamais gêner. Recouverts du Shokz Ultra-Soft Silicon™, un silicone au toucher velouté, ils garantissent un port prolongé sans fatigue, que l’on soit en mouvement ou non.

La gamme du constructeur s’agrandit donc avec une proposition plus aboutie sur le terrain du confort et de la légèreté, sans concession.

Dolby Audio et OpenBass™ 2.0 : l’audio spatial à portée d’oreilles

La grande nouveauté de cet OpenFit 2+ réside dans l’intégration de Dolby Audio. Grâce à cette technologie, les écouteurs proposent une expérience sonore immersive et enveloppante, capable de restituer les subtilités d’un morceau ou les détails d’une vidéo avec une finesse rare.

Associé à la technologie OpenBass™ 2.0, le rendu sonore gagne en équilibre. Les basses sont plus présentes sans empiéter sur les médiums et aigus, pour un spectre cohérent. On est loin des écouteurs d’appoint : ici, SHOKZ vise la haute fidélité dans un format ouvert.

Une autonomie solide, pensée pour le quotidien actif

Côté endurance, l’OpenFit 2+ assure jusqu’à 11 heures d’écoute continue, avec une extension à 48 heures grâce à l’étui de charge. Ce dernier, compact et bien conçu, propose désormais la recharge sans fil via induction. Une commodité bienvenue qui simplifie la recharge au bureau ou à la maison, sans avoir à manipuler de câbles.

Pour les utilisateurs les plus pressés, un port USB-C reste disponible. Résultat : une flexibilité maximale selon le contexte d’usage.

Commandes hybrides : précision et réactivité au cœur du design

Les OpenFit 2+ introduisent une interface de commande hybride combinant zones tactiles et boutons physiques. Ce choix technique s’avère judicieux, notamment pour les sportifs ou les utilisateurs actifs, qui apprécieront la précision accrue en pleine activité. Plus besoin de tâtonner : chaque commande est claire, réactive et fiable.

SHOKZ renforce ainsi sa volonté de proposer des écouteurs qui s’adaptent à tous les contextes, sans compromis sur le contrôle.

Une connectivité stable et une réduction de bruit optimisée

Équipé du Bluetooth 5.4, l’OpenFit 2+ bénéficie d’une connexion stable, rapide et peu énergivore. La réduction de bruit en appel, assurée par quatre microphones et une IA embarquée, garantit une clarté optimale lors des conversations, même dans des environnements bruyants.

C’est un modèle pensé pour les usages multiples : travail, sport, déplacements. Le tout, avec une fiabilité de tous les instants.

Récapitulatif technique

Technologie audio : Dolby Audio, OpenBass™ 2.0, DualBoost™

Autonomie : jusqu’à 11h, 48h avec l’étui de charge

Recharge : USB-C + recharge sans fil par induction

Confort : crochets en titane nickelé, revêtement Shokz Ultra-Soft Silicon™

Commandes : boutons physiques + surface tactile

Réduction de bruit : 4 microphones + IA

Connectivité : Bluetooth 5.4

Certification : IP55 (résistant à l’eau et à la sueur)

Poids : 9,4 g par écouteur

Coloris disponibles : noir, gris

Prix : 199 € TTC

