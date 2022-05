MOOD, l’enceinte multiroom aux mille facettes.

Avec Mood, BLEU JOUR, fabricant français d’ordinateurs et d’accessoires de périphériques originaux, design sort de ses habitudes et dévoile une enceinte audio. Une enceinte audio qui se veut connectée et multiroom et qui est proposée avec une coque interchangeable.

La marque française a toujours su nous surprendre avec ses ordinateurs de bureau pas comme les autres. Une qualité sur laquelle l’entreprise française aime jouer pour mettre en avant ses ordinateurs. Cette fois elle fait de même, mais avec une enceinte audio.

BLEU JOUR dévoile KUBB SECURE au CES Las Vegas. Avec son KUBB SECURE, la jeune entreprise française profite du CES de Las Vegas et sa présence sur place pour présenter son 1er ordinateur de bureau intégrant la technologie GREEN TECH* SECURE…

MOOD, de l’audio, du design et de la connectivité.

Cette enceinte se présente sous la forme d’un gros cube et qui selon nos premières informations est composé d’une voie centrale et d’un Amplificateur de puissance 2x50W @ 8 ohm. Autre chose intéressante, c’est la présence à la fois du Bluetooth 5.0, mais aussi du Wi-Fi.

Le Bluetooth permettra de venir associer n’importe quelle source audio Bluetooth. On pense forcément en premier à un smartphone ou une tablette. Mais ça pourrait être aussi un ordinateur, un lecteur MP3…

La présence du Wi-Fi permet au travers d’une application de créer un système multiroom si vous avez plusieurs enceintes audio Mood. En outre, le constructeur français Bleu Jour annonce le support d’Apple AirPlay, Spotify Connect ou encore Chromecast Built in.

Autre détail intéressant, l’enceinte que propose le constructeur français Bleu jour est équipée d’une coque interchangeable. La marque annonce d’ailleurs pas moins d’une dizaine de coques différentes avec un très large choix de coloris (bleu, vert, orange…).

La marque met en avant ce dernier point :

« En changeant la coque, il est possible de modifier selon ses envies et humeurs l’apparence de MOOD autant de fois que souhaité. Une opération simple qui permet de modifier la couleur ou la matière de sa coque afin que MOOD s’intègre parfaitement dans son environnement domestique ou même au travail. ».

Le constructeur Bleu jour tente donc avec cette nouvelle enceinte multiroom de rentrer dans un cercle très fermé qu’est celui du marché des enceintes audio multiroom. Un marché dans lequel on retrouve des acteurs majeurs comme Sonos.

Prix et Disponibilité.

L’enceinte sera présentée à l’IT Partners qui se déroulera les 15 et 16 juin à Paris. Il faudra donc atteindre jusque-là pour avoir un complément d’information dont notamment le prix de cette enceinte audio connectée multiroom.