ZOTAC ZBOX PI336 pico un ordinateur qui tient dans votre poche !

Avec son ZBOX PI336 pico, Zotac grand spécialiste des PC de petite taille type mini-ATX ou compact propose un ordinateur pas comme les autres. Et pour cause, celui-ci est tellement petit qu’il tient dans votre poche.

Zotac est une entreprise qui est née en 2006 et qui n’a eu de cesse de proposer un type d’ordinateur bien précis. Ce type d’ordinateur c’est ce que certains appellent des « mini-PC ». Des ordinateurs qui généralement prennent peu de place, ne possède pas de ventilateur et qui ont tout un temps souvent été utilisés comme des media center multimédia.

ZBOX PI336 pico, il tient dans la poche !

Alors bien sûr, tout d’abord ce qui nous surprend avec ce nouveau venu chez Pico c’est la taille de cet ordinateur. Effectivement, avec ses 115 mm x 76 mm x 20.7mm, cet ordinateur de dernière génération de la marque tient dans votre poche.

Un ordinateur qui en prime embarque comme système d’exploitation Windows 11 Pro, qui bénéficie de 4Go de mémoire vive et de 128Go de stockage. A noter que pour les plus gourmands, le ZBOX PI336 pico est équipé d’un lecteur de carte mémoire MicroSDXC. Pour ce qui est du processeur principal, la marque s’est dirigée vers Intel et propose un processeur Intel Celeron N6211 cadencé à 1,2 GHz.

Connectivité au top comme toujours chez Zotac.

Alors, oui il est petit mais il intègre tout ce qu’il faut en matière de connectivité. Ainsi, Pico n’a pas fait de compromis et propose pour ce modèle du Wi-Fi 6E ! oui vous avez bien lu du Wi-Fi 6E. Il est également doté de Bluetooth 5.2 pour permettre l’association facile d’un clavier et d’une souris par exemple. Enfin, pour ce qui est du filaire. L’ordinateur est muni d’un port Gigabit LAN.

Pour la vidéo et un rendu au top, le mini-PC est équipé à la fois d’un port Display et d’un port HDMI 2.0. Deux ports qui supportent tous deux la vidéo 4K. Enfin, présents également des ports USB 3.1.

Comme le montre la marque, le mini-PC est équipé d’un système de fixation qui permettra outre le fait de le mettre en poche, de venir le fixer au mur, à l’arrière d’un moniteur pour pourquoi pas d’un écran de salon.

Prix et Disponibilité.

Si l’appareil a été présenté par la marque cette semaine, aucun prix n’a encore été annoncé pour ce nouveau venu