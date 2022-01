BLEU JOUR dévoile KUBB SECURE au CES Las Vegas.

Avec son KUBB SECURE, la jeune entreprise française profite du CES de Las Vegas et sa présence sur place pour présenter son 1er ordinateur de bureau intégrant la technologie GREEN TECH* SECURE CARD de Freemindtronic.

Bleu jour est une jeune entreprise française qui propose des ordinateurs de bureau avec une conception totalement nouvelle. La marque propose des ordinateurs de bureau atypique au design pour le moins original.

Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de tester son « Move Ultimate » il y a quelques mois. Un ordinateur de bureau de forme hexagonale et qui nous avait surpris à la fois par son design mais aussi par sa robustesse et ses performances.

A relire :Test : BleuJour « Move Ultimate », ultra polyvalent et évolutif. Un petit costaud qui poutre !

Nous testons aujourd’hui, la version la plus powerfull du boitier « Move Ultimate », en provenance de la société toulousaine BleuJour, issu de la gamme de la marque dont le logo même…

KUBB SECURE, un cube qui va faire parler de lui à Las Vegas.

Ce nouveau KUBB SECURE entend être bien plus qu’un ordinateur au design surprenant et à la configuration bien fournie. En effet, ce nouveau venu chez le constructeur veut être un vrai coffre-fort digital.

Il veut vous faire oublier les mots ou phrases comme Vol, perte et piratage des mots de passe et clef de chiffrement, services de messageries piratés et espionnés, faille de sécurité des systèmes d’informations, vol et perte de données sur stockage local et/ou en ligne, usurpation d’identité.

De fait, ce mini PC est équipé de la technologie GREEN TECH* SECURE CARD de Freemindtronic, expert des solutions de cybersécurité spécialisé dans la technologie NFC sans contact.

La marque nous explique :

Ce dispositif non connecté, fonctionne uniquement à la demande et sans contact, via un téléphone NFC lui servant d’interface utilisateur. En un clic, je chiffre, en un clic, je déchiffre : Pour sécuriser ses données, c’est simple : Il suffit de télécharger l’application Freemindtronic sur son téléphone Android dotée de la technologie NFC.

Puis, passer simplement la SECURE CARD sur l’arrière de son téléphone, au niveau de l’antenne NFC. La carte va alors chiffrer, immédiatement et sans contact, les textes, photos, vidéos et fichiers. L’utilisateur n’a plus qu’à envoyer le message via le canal de son choix : SMS, WhatsApp, Facebook, mail ou autre. Le correspondant procèdera de la même manière pour déchiffrer le message, avec sa propre SECURE CARD.

Prix et Disponibilité.

KUBB SECURE est disponible dès le 1er trimestre 2022, livré à avec la carte GREEN TECH SECURE CARD et le téléphone NFC.