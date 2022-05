MX Mechanical et MX Mechanical Mini, deux nouveaux claviers sans fil chez Logitech.

Avec ses MX Mechanical et MX Mechanical Mini, le constructeur suisse renouvelle sa gamme d’accessoires dans sa gamme MX Master. Des claviers qui arrivent en même temps que sa nouvelle souris MX Master 3S.

Logitech n’a de cesse de nous proposer des accessoires et périphériques pour ordinateur. Le constructeur suisse n’est plus à présenter et sa renommée est on peut le dire mondiale. Cette nouvelle génération de clavier a pour objectif de séduire une fois de plus son public et un certain public qui ne serait pas encore acquis à sa cause.

MX Mechanical et MX Mechanical Mini, sans fil et avec des commutateurs mécaniques.

Effectivement, la force de ces deux nouveaux claviers proposés par Logitech réside dans le fait que nous avons à faire à des claviers avec la dernière génération de commutateurs mécaniques. Ainsi, la marque souligne que l’interrupteur à touches tactiles “Quiet” (marron) en fait le clavier mécanique le plus silencieux jamais conçu par Logitech.

La différence entre les deux claviers, le MX Mechanical Mini n’est pas doté d’un pavé numérique et des touches de fonction. Sinon, pour le reste, les deux claviers sont semblables en tout point.

Un clavier silencieux, mais qui reste doté d’une sensation de frappe mécanique étonnante. Pour le côté design, Logitech a intégré des touches bicolores qui se distinguent en deux nuances de gris.

De plus, les claviers sont équipés de touches rétroéclairées et il est possible de choisir parmi six options. Parmi les options, l’une d’elles ajuste automatiquement la luminosité en fonction de la lumière ambiante et s’éteint lorsqu’il n’est pas nécessaire pour une consommation efficace de la batterie.

Connectivité sans fil au choix !

Comme à son habitude, Logitech propose pour ses claviers sans fil deux modes de connexion. Le premier via Bluetooth, il suffira juste d’associer le clavier via Bluetooth pour que celui-ci soit automatiquement reconnu par le système. La deuxième option se fait via RF avec un nano émetteur-récepteur qui intègre la technologie Logi Bolt.

Par ailleurs, il sera possible de connecter jusqu’à trois appareils simultanément et de passer d’un appareil à l’autre par une simple pression de bouton via le clavier. Pour ce qui est de l’autonomie des claviers, Logitech annonce une autonomie allant jusqu’à 15 jours avec une charge complète. En mode rétroéclairage éteint, le clavier peut tenir jusqu’à 10 mois. En outre, le constructeur suisse souligne qu’avec une charge de 15 minutes, le clavier peut tenir tout une journée.

Prix et Disponibilité.

D’ores et déjà disponibles à la vente, les claviers sont commercialisés aux prix de 159,99 € pour la version mini et 179,99 € pour la version maxi.