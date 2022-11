La marque Sennheiser annonce que ces célèbres écouteurs MOMENTUM True Wireless 3 vont pouvoir bénéficier grâce à une mise à jour d’une connectivité multipoint.

La marque Sennheiser est un poids lourd dans l’industrie des casques audio, et ce depuis des décennies. La marque n’a de cesse de proposer des casques audio de qualité et suit son temps. Cette fois, elle propose à ses clients détenteurs des célèbres écouteurs MOMENTUM True Wireless 3, une mise à jour intéressante.

MOMENTUM True Wireless 3, une mise à jour qui va plaire aux utilisateurs.

Sennheiser a donc décidé de poursuivre l’aventure pour ses écouteurs MOMENTUM True Wireless 3 et d’en donner pour leur argent aux clients qui ont acheté ces écouteurs. Pour ce faire, la mise à jour qui pourra se faire depuis l’application.

Ainsi, la marque annonce avoir « écouté » ses clients et leurs demandes. Grâce à cette mise à jour, désormais les écouteurs MOMENTUM True Wireless 3 intègrent la fonction « multipoint ».

« À titre d’exemple, on peut basculer de son application de streaming musical préférée à une conférence téléphonique entrante depuis son ordinateur portable – et vice-versa – sans avoir à attribuer manuellement la connexion. Notre nouveau mode de son haute résolution améliore encore l’expérience d’écoute, permettant aux clients de profiter d’un son sans fil qui rivalise avec la richesse et la vivacité des détails d’une connexion filaire. »

Confie Frank Foppe, chef de produit Sennheiser True Wireless.

Pour cela, il suffira à l’utilisateur d’une simple pression sur l’écouteur pour basculer d’une source à l’autre. De même lors d’un appel, une fois l’appel terminé, il sera possible de basculer automatiquement vers une autre source audio que le smartphone.

Plus de qualité sonore !

Cette mise à jour offre également aux écouteurs de Sennheiser le support du mode de son haute résolution avec une profondeur de 24 bits et une fréquence d’échantillonnage de 96 kHz. En outre, ce mode augmente le débit binaire Bluetooth jusqu’à 420 kilobits par seconde pour un son optimal. Notons au passage que les utilisateurs peuvent activer le mode de son haute résolution via l’application Smart Control de Sennheiser.

Disponibilité.

Le mode multipoint et le mode haute résolution sont disponibles après avoir mis à jour les MOMENTUM True Wireless 3 avec le dernier firmware (version 2.10.19 ou supérieure) et mis à jour l’application Smart Control (App Store, Google Play ; version 4.1.5 ou supérieure). Cette version contient également de nombreuses optimisations et améliorations pour les fonctions Bluetooth et de contrôle tactile.