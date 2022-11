Le Vivo Y35 renouvelle la gamme Y du constructeur chinois.

Avec ce Vivo Y35, le constructeur de smartphone asiatique renouvelle pour le plus grand bonheur de ses clients sa gamme Y en proposant de nouveaux smartphones milieux de gamme à des prix ne dépassant pas les 300€.

Vivo est un fabricant de smartphones chinois qui a su au fil du temps s’installer doucement, mais surement sur le marché européen dans le segment des smartphones d’entrée de gamme et de milieu de gamme. La marque qui propose déjà un large panel de smartphone annonce l’arrivée de nouveaux smartphones qui ont pour tâche de renouveler sa gamme « Y ». À quoi pouvons-nous attendre avec ces trois nouveaux venus ?

Le Vivo X80 Pro débarque en Europe. Vivo a lancé officiellement son smartphone phare en Europe, le Vivo X80 Pro 5G la semaine passée. Un modèle qui était déjà présent sur le marché asiatique fin avril et qui désormais…

Vivo Y35, quoi de neuf ?

Commençons tout d’abord par le Y35, un smartphone qui hérite d’une capacité mémoire de 256 Go de stockage qui pourra en outre être encore augmentée grâce à la présence d’un lecteur de carte mémoire microSD (jusqu’à 1 To). Pour ce qui est de la mémoire système, le téléphone pourra compter sur 8 Go de RAM. Mais le plus de ce téléphone est l’intégration de la technologie Extended RAM 3.0 de Vivo. Celle-ci permet de passer de 8Go de RAM à 16 Go de RAM en exploitant la mémoire de stockage pour le système.

Pour les plus anciens, cette technologie est similaire à ce que l’on pouvait faire sous Windows 3.11, ME, 2000 ou on venait utiliser la capacité du disque dur comme mémoire système. Le tout est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 680 et une batterie de 5000mAh. Batterie qui pourra être rechargée via un port USB-C et une recharge rapide de 18 W.

Pour ce qui est de l’écran, le Vivo Y35 bénéficie d’un écran FHD+ de 6,5 pouces affichant une résolution de 2408×1080 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Enfin pour terminer le tout, le téléphone est doté de haut-parleurs Audio Booster de haute qualité avec un volume pouvant atteindre 72 dB.

De la photo plus que correcte pour le Vivo Y35.

Effectivement, sur ce point le constructeur chinois propose un bon compromis avec À l’arrière, son système à trois caméras combine un objectif principal haute résolution de 50 Mpx avec un appareil photo macro de 2 Mpx, pour des prises de vue rapprochées jusqu’à 4 cm, ainsi qu’un appareil photo bokeh de 2 Mpx pour des effets de flou d’arrière-plan créatifs et des portraits améliorés.

Enfin, la caméra frontale de 16 Mpx du Y35 utilise également le mode Super Night et une réduction avancée du bruit pour créer des images claires et lumineuses, même en cas de faible luminosité.

Pour ce qui est de sa connectivité, la marque intègre pour ce smartphone une solution Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et du Bluetooth 5.0. Attention cependant, le NFC n’est pas présent sur ce smartphone.

Prix et Disponibilité.

Le Vivo Y35 est déjà disponible en France au prix de vente recommandé de 279€.