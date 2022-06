Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless, on vous dit tout sur le casque !

Chez Sennheiser, le casque supra aural Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless arrive pour le mois d’aout. Ce casque devrait une fois de plus séduire les puristes de l’audio portable avec un casque de qualité. Ça tombe bien on a des infos sur ce casque.

Sennheiser, acteur majeur qui a acquis depuis longtemps ses lettres de noblesse pourrait une fois de plus créer la nouveauté prochainement avec un nouveau casque haut de gamme de type supra-aural. Ainsi, la marque nous annonce l’arrivée de ce nouveau casque pour le mois d’aout. Un casque qui viendra compléter sa gamme MOMENTUM. Une gamme qui on vous le rappelle est dotée des écouteurs intra auriculaires Sennheiser Momentum True wireless 2.

Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless, un nouveau concurrent dans le haut de gamme ?

Voilà déjà quelques années maintenant que le constructeur n’avait plus proposé de nouveauté dans cette gamme pour ce qui est des casques de ce type. Le dernier étant le Sennheiser MOMENTUM 3 Wireless avec son arceau en métal chrome/argent.

Ce nouveau venu semble prendre une toute nouvelle signature en rapport avec ce que nous fait découvrir la marque.

« Le design entièrement repensé et allégé est optimisé pour les performances acoustiques, avec des coussinets profondément rembourrés pour assurer un confort de port exceptionnel et durable. Les coussinets en cuir synthétique offrent à la fois un confort optimal et une grande précision dans la reproduction du son et les performances ANC ».

Telles sont les informations que nous fournit le constructeur.

Comme on peut le voir sur la photo dévoilée par la marque, le système d’arceau du Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless semble en effet avoir totalement changé et est désormais doté d’un recouvrement de tissu maillé gris et qui affiche fièrement le logo. On devine aussi un système de charnières au niveau des haut-parleurs qui permettront de faire pivoter les haut-parleurs. Sans doute pour pouvoir mettre le casque à plat.

Du Wireless, de l’ANC et des nouveaux transducteurs.

Alors ce Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless devrait hériter de nouveaux transducteurs de 42 mm qui proposeront à l’utilisateur un rendu sonore plus dynamique. Si la marque ne le souligne pas, le casque devrait être doté d’un port USB-C (comme pour le Sennheiser MOMENTUM 3 Wireless) pour permettre une charge rapide. À ce propos d’ailleurs, Sennheiser annonce une autonomie de batterie évaluée à 60 heures de musique continue.

Prix et Disponibilité.

​Le Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless sera disponible au mois d’août 2022. Pour ce qui est de son prix, aucune information ne nous a été fournie, cependant on peut supposer que le prix devrait être équivalent ou similaire à celui du Sennheiser MOMENTUM 3 Wireless soit aux alentours des 300-350€.