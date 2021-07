LSPX-S3 Glass Sound Speakers : l’enceinte lumineuse en verre sans fil.

Avec cette nouvelle LSPX-S3 Glass Sound Speakers, Sony renouvelle l’expérience de son enceinte lumineuse en verre sans fil. En effet, voilà un peu plus de deux ans, Sony dévoilait au CES 2019 sa lampe enceinte LSPX-S2. Le constructeur renouvelle l’expérience avec cette nouvelle édition.

Pas toujours évident de se réinventé dans un marché ou la concurrence est rude. Et surtout quand ce marché est celui des enceintes sans fil dotées de Bluetooth. D’autant que dans ce segment, on trouve énormément de produits, de différentes qualités et à différents prix.

LSPX-S3 Glass Sound Speakers, une enceinte pas comme les autres.

Cette nouvelle venue s’inscrit dans la continuité de ce que nous avait déjà présenté Sony il y a un peu plus de deux ans. Cette nouvelle enceinte connectée propose un look qui fait penser aux anciennes lampes à pétrole.

Celle-ci est équipée d’un tweeter en verre organique et d’un mode bougie. Pour arriver à un rendu sonore de qualité, Sony nous annonce qu’il a intégré sa technologie Advanced Vertical Drive utilisant trois actionneurs discrètement fixés à l’extrémité du verre organique pour faire vibrer l’ensemble du tweeter en verre et diffuser le son dans toutes les directions.

De ce fait, cette enceinte vous l’avez compris propose une diffusion sonore à 360°. De plus, la LSPX-S3 Glass Sound Speakers intègre un diaphragme de 46 mm ainsi qu’un radiateur passif œuvrant pour des basses claires.

Comme pour d’autres enceintes de la marque, l’enceinte propose également la fonction « Bass Boost » qui offre un rendu sonore avec des basses plus profondes.

LSPX-S3 Glass Sound Speakers, du Bluetooth et de la lumière contrôlée à distance.

Cette enceinte comme la précédente version est équipée de Bluetooth. De la sorte il sera possible de diffuser la musique de son smartphone, son ordinateur portable via les ondes. De plus, l’enceinte est compatible avec l’application Music Center de Sony.

Autre point intéressant, il est possible de connecter simultanément deux enceintes LSPX-S3 Glass Sound Speakers en appairage stéréo pour que chacune se charge respectivement des canaux audio gauche ou droit.

Pour la partie lampe, Sony annonce pas moins de 32 niveaux de luminosité disponibles pour donner une ambiance à votre convenance. Pour ce qui est du design, la lampe est proposée en gris argenté avec au niveau du pied une finition satinée et un fond en tissu.

Enfin dernier détail et non des moindres, la lampe enceinte LSPX-S3 Glass Sound Speakers est équipée d’une batterie qui lui permet d’être autonome et donc totalement sans fil pour une durée de 8 heures.

Prix et Disponibilité.

La LSPX-S3 Glass Sound Speakers sera disponible à partir d’août 2021 au prix d’environ 350 €.