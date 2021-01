Shower Power, une enceinte sans fil Bluetooth pour votre douche !

Shower Power est le nouveau projet que propose la jeune entreprise américaine Ampere. Il s’agit d’une enceinte sans fil Bluetooth pour votre douche. Mais attention celle-ci offre plusieurs particularités. En plus elle joue la carte de l’écologie.

Pas toujours facile de se frayer une place dans le marché des enceintes sans fil audio Bluetooth. De fait, le marché est inondé de produit du genre. Des enceintes sans fil bon marché disponibles sur Amazon, boulanger, aux enceintes de marque qui ont fait leur notoriété !

Shower Power, son nom en dit long, mais encore !

Alors, oui, cette enceinte par son nom explique bien ce qu’elle est. Une enceinte destinée à votre salle de bain et plus particulièrement à vos moments sous la douche. Et dans ce segment, nous avons déjà testé dans le passé des enceintes dédiées à la salle de bain avec les enceintes de douche TaoTronics TT-SK021 et Pulse Shower Speaker.

Cependant, cette fois, l’entreprise américaine Ampere va plus loin que le simple fait de faire une enceinte sans fil Bluetooth.

Effectivement, tout d’abord il faut savoir que cette enceinte se charge pendant que vous prenez votre douche. De fait, elle est dotée d’un système sur lequel vous viendrez brancher votre douche (ou pommeau de douche) et votre flexible de douche.

Au cœur de ‘enceinte se trouver une sorte de dynamo qui grâce au passage de l’eau chargera la batterie de l’enceinte Shower Power. Un peu comme une turbine hydroélectrique. Simple, mais il fallait encore y penser.

Ainsi, de la sorte, pas besoin de devoir de temps en temps brancher un câble USB (ou autre) pour alimenter et recharger l’enceinte Shower Power. Celle-ci le sera automatiquement lors de chaque douche.

Une batterie intégrée à l’enceinte d’une capacité de 2,600mAh et qui est selon l’entreprise Ampere en mesure de fournir 10 heures d’écoute. Bon, bien sûr, 10 heures sous la douche ça fait beaucoup.

Un son diffusé à 360° pour la Shower Power.

Pour ce qui est de la partie audio, l’entreprise Ampere a intégré 3 haut-parleurs de manière à diffuser le son à 360°. Des haut-parleurs de 40mm qui seront à même de fournir une puissance de 5 Watt.

À noter que sur le bout de l’enceinte, l’entreprise américaine a intégré des boutons de fonction qui permettront d’augmenter le volume, de passer à la plage suivante. Et cela, sans avoir recours à votre smartphone.

Car, en effet, comme dit plus haut, l’enceinte est équipée d’une puce Bluetooth. Cette puce permettra de connecter votre smartphone à l’enceinte pour diffuser vos playlists Deezer, Spotify ou YouTube en toute sérénité durant votre douche. À noter qu’il s’agit ici de Bluetooth 5.0.

Design et écologique !

Alors, comme pour séduire encore un peu plus, l’entreprise américaine Ampere ajoute une corde à son arc pour cette enceinte. Cette corde c’est la carte de l’écologie. Ainsi, outre le fait de ne pas devoir puiser son électricité depuis une quelconque prise de courant, l’enceinte se veut « proche de l’environnement ». Et pour ce faire, l’entreprise américaine qui a développé Shower Power a opté pour la carte écoresponsable en fabriquant toutes les parties plastiques de cette enceinte avec 100% de plastique recyclé issu des océans.

Concrètement, Ampere souligne que chaque enceinte Shower Power fabriquée est faite avec l’équivalent de 15 bouteilles de plastique. L’enceinte Power Shower est disponible en deux coloris. Soit blanc, soit noir.

Prix et disponibilité.

L’enceinte vient de terminer sa levée de fonds participative sur le site IndieGogo pour atteindre son objectif à raison de 184 955€. L’enceinte est proposée au prix de 79$ au lieu de 100$ sur le site. Les premiers acheteurs recevront leur Shower Power dès le mois de mai 2021.