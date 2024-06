Enceinte ROCKSTER de Teufel : Un Son Puissant et Un Design Iconique

L’arrivée de l’enceinte ROCKSTER de Teufel marque une nouvelle étape dans le monde de l’audio portable. Conçue en collaboration avec Fender, cette gamme promet une expérience sonore unique.

Teufel, fondé en 1979 à Berlin, est reconnu pour ses enceintes de haute qualité. La marque s’associe aujourd’hui à Fender, célèbre pour ses guitares emblématiques, pour créer la série ROCKSTER.

Fusion de Deux Univers : Teufel et Fender

La nouvelle série ROCKSTER combine l’expertise sonore de Teufel avec l’esthétique iconique de Fender. Cette collaboration reflète l’engagement des deux marques à offrir des produits qui non seulement sonnent bien mais sont également agréables à regarder. Sous la devise “Here to be Heard”, Teufel et Fender lancent trois modèles : ROCKSTER AIR 2, ROCKSTER CROSS, et ROCKSTER GO 2.

Caractéristiques Techniques de la Série ROCKSTER

Les trois modèles de la série ROCKSTER répondent à différents besoins d’écoute. La ROCKSTER AIR 2 est conçue pour les événements live avec une batterie haute capacité permettant plusieurs heures de lecture. La ROCKSTER CROSS, portable et résistante aux éclaboussures, offre un son stéréo puissant grâce à la technologie Dynamore de Teufel. Enfin, la ROCKSTER GO 2, compacte et robuste, est adaptée aux aventures en plein air avec une protection IP67 contre la poussière et l’eau.

Date de Sortie et Prix

Les enceintes de la série ROCKSTER sont disponibles à des prix variés. La ROCKSTER AIR 2 est proposée à 699,99 euros, la ROCKSTER CROSS à 349,99 euros, et la ROCKSTER GO 2 à 149,99 euros. Ces enceintes sont dès maintenant disponibles, prêtes à offrir une expérience sonore de qualité aux amateurs de musique.

Récapitulatif Technique