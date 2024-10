Le VPN résidentiel de KeepYourHomeIP : la solution idéale pour conserver son adresse IP domestique en déplacement

L’arrivée du VPN résidentiel de KeepYourHomeIP permet aux utilisateurs de maintenir leur adresse IP domestique lorsqu’ils sont en déplacement, offrant une expérience en ligne sécurisée et cohérente.

KeepYourHomeIP est une entreprise spécialisée dans les services de connexion sécurisée, mettant l’accent sur la protection de la vie privée en ligne et le contournement des restrictions géographiques.

Fonctionnalités clés du VPN résidentiel KeepYourHomeIP

Le VPN résidentiel de KeepYourHomeIP offre une solution unique permettant de conserver une adresse IP de type résidentiel, même lors des déplacements. La marque enrichit ainsi son catalogue avec une solution destinée à répondre aux besoins des utilisateurs qui souhaitent maintenir une continuité dans leurs connexions, notamment pour des services nécessitant une vérification de localisation cohérente.

Cette technologie est basée sur le protocole Wireguard, réputé pour sa sécurité et sa rapidité, permettant à la fois une connexion stable et une protection efficace des données personnelles. KeepYourHomeIP propose une configuration experte afin d’assurer une installation rapide et sans effort pour l’utilisateur.

Une solution VPN facile à configurer et à utiliser

La marque complète son éventail de produits avec une solution VPN facile à configurer et à utiliser, sans besoin d’installation matérielle supplémentaire. Le service a été conçu pour fonctionner avec les VPN d’entreprise, offrant ainsi une flexibilité accrue aux utilisateurs qui souhaitent accéder à leurs ressources délocalisées tout en conservant une adresse IP résidentielle.

Protection de la vie privée et contournement des restrictions géographiques

Le VPN résidentiel de KeepYourHomeIP élargit son offre de produits en offrant une solution qui permet de contourner les restrictions géographiques tout en garantissant la protection de la vie privée. En utilisant une adresse IP résidentielle, les utilisateurs peuvent accéder à leurs contenus favoris, même lorsqu’ils sont hors de leur région d’origine, tout en préservant la confidentialité de leurs activités en ligne.

Options de forfaits proposés par KeepYourHomeIP

KeepYourHomeIP propose deux principales options de forfaits pour son VPN résidentiel : le forfait Economy Light et le forfait Business. Le forfait Economy Light inclut un serveur VPN domestique, un client VPN portable, et une configuration à distance par des experts, avec une vitesse VPN allant jusqu’à 50 Mbps. Ce forfait est conçu pour offrir une couverture Wi-Fi 2.4 GHz et est idéal pour les tâches quotidiennes telles que l’utilisation des emails et les appels vidéo. Les offres sont munies d’équipements physiques dotés de Wi-Fi, garantissant une connectivité stable.

Le forfait Business est destiné aux utilisateurs ayant des besoins plus importants. Il inclut également un serveur VPN domestique et un client VPN portable, avec une vitesse VPN allant jusqu’à 170 Mbps. Ce forfait prend en charge le Wi-Fi 2.4 GHz ainsi que le 5 GHz, offrant une meilleure bande passante pour les appels vidéo et le streaming de contenus. Les offres sont munies d’équipements physiques dotés de Wi-Fi, garantissant une connectivité stable. Les deux options permettent d’accéder aux services de streaming domestiques tels que Netflix, Amazon Prime et Hulu, et sont configurées à distance par des experts pour une utilisation facile.

Disponibilité et prix

Le forfait Economy Light est disponible au prix de €298.00, tandis que le forfait Business est proposé à €428.00.

Récapitulatif technique

Adresse IP résidentielle maintenue lors des déplacements

maintenue lors des déplacements Basé sur le protocole Wireguard

Fonctionnement avec des VPN d’entreprise

Protection de la vie privée et contournement des restrictions géographiques

et contournement des Facile à configurer sans installation matérielle supplémentaire

Forfait Economy Light : vitesse jusqu’à 50 Mbps, Wi-Fi 2.4 GHz

: vitesse jusqu’à 50 Mbps, Wi-Fi 2.4 GHz Forfait Business : vitesse jusqu’à 170 Mbps, Wi-Fi 2.4 GHz et 5 GHz, 2 ports Ethernet

