Audio-Technica présente son ATH-M50xBT en violet et noir.

Audio-Technica crée la surprise en donnant un coup de relifting à l’un de ses casques audio sans fil qui marche le mieux, le ATH-M50xBT. Celui est proposé désormais en édition limitée dans les teintes violet et noir.

C’est l’été et c’est parfois l’occasion pour les marques de proposer de nouveaux produits. D’autres profitent de cette période quelque peu plus calme pour remettre au gout du jour leur best-seller. C’est cette deuxième option qu’a choisie la marque Audio-Technica pour son casque sans fil ATH-M50xBT.

En effet, la marque a décidé de sortir une édition limitée de son casque ATH-M50xBT. Il est vrai qu’en cette période estivale, c’est le bon moment pour utiliser un casque soit à la plage ou au bord de la piscine. Une manière plutôt sympa d’écouter ses morceaux préférés et de s’isoler du monde extérieur et être au calme sur sa chaise longue de plage.

ATH-M50xBT, un casque supra auriculaire en édition violet et noir.

Ainsi, ce casque entre dans la catégorie des casques supra auriculaire avec des écouteurs qui viendront englober la totalité de votre oreille. Ce casque avait été présenté il y a maintenant deux ans par la marque.

Un modèle qui se voulait être une copie conforme de la version filaire avec le Bluetooth en prime.

Par ailleurs, la marque nous souligne que :

« L’ATH-M50xBTPB exploite le son studio du M50x et offre une expérience d’écoute sans fil exaltante, avec une clarté exceptionnelle. Des basses profondes et précises. Grâce à la technologie Bluetooth®, L’ATH-M50xBTPB allie performance et fonctionnalités puissantes. Telles qu’une autonomie de 40 heures et des commandes tactiles pour assistance vocale. »

Bref un casque qui vit avec son époque et qui cette fois est proposé en édition limitée. Avec une combinaison de teintes violet et noir. D’autant qu’il est également doté du Bluetooth 5.0 et donc des protocoles aptX, AAC, SBC.

Disponible à partir du mois d’aout, le casque sera proposé au prix de 219€ TTC.