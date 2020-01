Xellence, les intra auriculaires de X by Kygo.

Fondé par le DJ et producteur Kygo, X by KYGO est une marque qui propose principalement des casques audio. En ce début d’année la marque a présenté des nouveaux intra auriculaires de type True Wireless qu’elle a baptisé Xellence.

La marque n’échappe pas aux règles du marché et suit la tendance en présentant des nouveaux écouteurs qui entrent dans la catégorie des écouteurs intraauriculaires de type True Wireless. Des nouveaux écouteurs qui reprennent certains codes de la marque.

Xellence, un subtil jeu de mot pour ces écouteurs intra auriculaire.

Ces nouveaux écouteurs se présentent sous la forme de deux écouteurs munis d’une coque ronde telle un bouton de manteau. Sur la face extérieure, on retrouve le « X » de la marque. Disponible en noir ou en blanc, les écouteurs sont munis d’un contour argenté pour donner un look plus premium.

Pour ce qui est de la technologie sans fil, les écouteurs Xellence sont munis de Bluetooth 5.0. Le constructeur les a également dotés d’un assistant vocal Voice Assistant.

Du Qualcomm au cœur des écouteurs.

De fait, le choix de x by Kygo pour ces écouteurs s’est porté pour un processeur Qualcomm. Processeur compatible avec les protocoles aptX et AAC®. De même ces écouteurs proposent une fonction Digital Hybrid ANC (Réduction de bruit active).

X by Kygo souligne que ces écouteurs Xellence sont également équipés de la technologie Mimi Defined. Cette technologie selon la marque permet aux utilisateurs de créer leur propre profil d’audition Mimi permettant un réglage en temps réel du son.

« En créant un identifiant Mimi dans l’application Kygo Sound, le processeur audio breveté adapte automatiquement le son en temps réel, en augmentant les détails plus silencieux et en atténuant les plus forts tout en prenant en compte le fait que chaque utilisateur possède une capacité auditive unique ».

Les écouteurs proposent une autonomie de 8 heures en mode écoute continue. Ils pourront être rechargés directement par le boitier de rangement qui permettra d’ajouter plusieurs charges d’autonomie sans avoir recours à une prise de courant.

Les écouteurs seront disponibles au printemps 2020.