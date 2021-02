La nouvelle ŠKODA FABIA est prévue au printemps 2021.

La nouvelle ŠKODA FABIA pointe le bout de son né en ce début d’année. En effet, le constructeur qui fait désormais partie du Groupe Volkswagen, et cette nouvelle ŠKODA va pouvoir bénéficier de la nouvelle plateforme modulaire transversale, la MQB-A0.

Alors, soyons honnêtes, la marque préserve le suspens en ne dévoilant que la ligne de la voiture dans sa présentation. Mais la marque nous donne quelques informations malgré tout.

Nouveau moteur, plus de coffre !

Cette nouvelle venue exploitera la quatrième génération de moteurs essence développée par le groupe. Une génération de moteurs qui sont très efficients pour des émissions basses.

La marque nous explique :

« La nouvelle ŠKODA FABIA est toujours un véhicule à traction équipé d’une boîte manuelle ou d’une boîte automatique DSG à 7 rapports. Elle convient donc parfaitement aux trajets urbains comme aux longues distances »

La nouvelle ŠKODA FABIA hérite d’un coffre plus important qui prend 50 litres supplémentaires. En outre, la plateforme MQB-A0 apporte également d’autres améliorations pour ce nouveau modèle. Notamment, en matière de sécurité passive d’aide à la conduite moderne.

Connectivité à outrance pour la nouvelle ŠKODA FABIA.

Alors, la marque reste encore discrète sur toutes les fonctionnalités de la voiture en matière de connectivité. Cependant, on sait que la voiture aura droit à la toute dernière génération du système connecté de ŠKODA. Ainsi, de série le Bluetooth sera présent sur ce nouveau modèle. Le véhicule devrait aussi très certainement recevoir Digital Cockpit et le système Smartlink. Ce dernier intègre Mirrorlink™, Apple Carplay© et Android Auto pour associer votre smartphone à l’écran de bord de la voiture.

De quoi pouvoir utiliser vos applications préférées présentent sur votre smartphone, directement sur le tableau de bord de la voiture. La dernière ŠKODA OCTAVIA hérite du système de téléphonie mobile Bluetooth® rSAP LTE avec dispositif Phonebox et la recharge par induction. On peut donc supposer que la nouvelle ŠKODA FABIA héritera du même système.

En outre, la voiture devrait aussi permettre à son propriétaire d’accéder à différentes fonctions de contrôle à distance depuis son smartphone.