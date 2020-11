Quels secteurs profiteront le plus de la 5G ?

La 5G frappe à notre porte et pour 2021 bon nombre d’entre nous devrait pouvoir en bénéficier. Mais pourquoi faire ? Certains analystes se sont penchés sur le sujet pour évaluer quels seront les secteurs à qui la 5G aura le plus d’impact.

Alors, oui, on vous parle encore et encore de la 5G. Il est vrai que dpeuis plusieurs mois maintenant, nos news concernant la 5G ont fortement augmentées. Et pour cause, il s’agit de LA prochaine technologie sans fil dans le domaine du data et du data mobile.

Le secteur automobile sera le plus impacté par la 5G.

Ainsi sans grande surprise et comme nous le présageons depuis le début le secteur de l’automobile est celui qui aura le plus d’impact sur la 5G ou inversement. C’est aussi le résultat qu’affiche une enquête menée par le Business Performance Innovation Network (BPI).

Ce qui joue en faveur de la 5G pour le secteur de l’automobile c’est sa vitesse. En effet, grâce à sa vitesse d’exécution ou si vous préférez le taux de transfert des données, les constructeurs automobiles seront à même de développer des applications au sein des voitures capable de réagir au plus vite.

On pense notamment aux véhicules autonome mais pas seulement. En effet, la 5G permettra à tous les constructeurs automobile de proposer en natif des services comme le taux de trafic ou le nombre de véhicules roulant sur la même route que vous. Une sorte de Waze ou Coyote mais qui pourra être directement intégré dans les voitures.

Services Cloud et le gaming en ligne profiteront aussi de la 5G.

En effet, selon le rapport de l’étude, les Services Cloud profiteront eux-aussi de la 5G. Effectivement, avec la 5G, vous pourrez envoyer et recevoir vos fichiers stockés sur votre Microsoft Cloud, Azure, DropBox à une vitesse folle sur votre smartphone ou votre PC portable.

Le jeux en ligne aussi profitera du débit de la 5G pour réduire le temps de réponse. Le fameux « ping » après tous les gamers court pour qu’il soit le plus bas possible.