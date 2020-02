Le coronavirus aura eu raison du MWC 2020 qui est annulé.

Mauvaise nouvelle pour l’univers de la téléphonie, les organisateurs du MWC de Barcelone, le GSMA viennent d’annuler le salon. La faute en partie aux craintes d’une contamination du coronavirus désormais nommé SARS-CoV-2.

Fin de ce mois, nous devions tous être présents à Barcelone pour une nouvelle édition du MWC alias le Mobile Congress, la grand-messe de la téléphonie. Mais cette année à cause du virus qui sévit en Chine, et après de nombreux désistements, les organisateurs ont décidé pour raisons sanitaires d’annuler le salon.

Une annulation surprenante et qui fera mal à l’économie de la ville.

Ainsi, après de nombreux désistements émanant de grandes marques, et dans la crainte des risques de propagations potentielles du virus, le MWC n’aura pas lieu. Une décision qui va bouleverser toutes les stratégies des acteurs du marché de la téléphonie. En effet, si certains comme Samsung ou Huawei décalent leur annonce par rapport au salon, d’autres profitent du moment pour lancer leurs nouveautés.

Il faudra donc à toutes ces marques prévoir de nouveaux événements presse. Soit locaux, soit en vidéo-conférence. Une chose est sûre, de nombreux journalistes vont devoir faire l’impasse sur quelques jours à Barcelone.

Un manque à gagner aussi pour la ville de Barcelone. En effet, durant la semaine du salon, ce sont pas moins de 100 000 personnes qui se retrouvent à Barcelone. Des personnes qui sont souvent présentes dans des hôtels payés par les entreprises.

Du coup, les hôtels vont subir eux aussi une perte sèche pour ce qui est de leur réservation. Et les hôteliers ne sont pas les seuls. On peut aussi penser au chauffeur de taxi. En effet, l’année passée un chauffeur de taxi nous avait fait savoir que la période du salon, les chauffeurs étaient autorisés à faire des heures supplémentaires et à travailler pas moins de 12 heures. Une source de revenus non négligeable pour tous les chauffeurs.

Une clientèle tellement dense que durant la période du salon, la ville de Barcelone autorise les chauffeurs de taxi des autres régions de venir travailler sur Barcelone. Sans quoi, la ville serait incapable de répondre à la demande.

Mais les organisateurs ont préférés ne prendre aucun risque :

« Compte tenu de la sécurité et de la santé de l’environnement à Barcelone et dans le pays hôte aujourd’hui, la GSMA a annulé le MWC Barcelone 2020 parce que les préoccupations mondiales concernant l’épidémie de coronavirus, les problèmes de voyage et d’autres circonstances, rendent impossible la tenue de l’événement ».

Bref, nous vous donnerons donc cette fois RDV en 2021 pour découvrir très certainement de nouveaux smartphones encore plus surprenants.