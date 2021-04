L’ iPad Pro sera équipé de la 5G !

Le nouvel iPad Pro sera équipé de la 5G pour permettre à son propriétaire d’être connecté à haut débit sans fil n’importe où. Avec la 5G, Apple souligne qu’il sera possible pour ses clients possesseurs d’un iPad Pro d’avoir un accès internet mobile capable d’atteindre jusqu’à 3,5 Go / s dans des « conditions idéales ».

Apple a dévoilé quelques annoncent lors de son dernier évènement virtuel. Quelques nouveautés comme le nouvel iPad Pro qui se fait une cure de jeunesse en matière de connectivité sans fil.

Alors, bien sûr, bon nombre de journaliste ou de geeks s’attendaient à avoir des infos sur le nouvel iPhone. Et sur ce point la marque à la pomme s’est contentée d’annoncer l’arrivée d’une option de couleur pourpre pour l’iPhone 12.

iPad Pro, Wi-Fi 6 et 5G, l’iPad le plus rapide du monde !

Si Apple a su séduire son public dans le segment du smartphone avec son iPhone, il l’est tout autant sur le marché des tablettes avec son iPad. C’est donc en toute logique que la marque a dévoilé un nouvel iPad, l’iPad Pro 2021.

Au cœur du système, Apple a cette fois opté pour sa puce M1 Octacore. C’est cette nouvelle puce qui offrira toutes la puissance et la connectivité nécessaire à cette nouvelle édition de la tablette phare d’Apple.

Ce nouveau venu hérite d’un nouvel écran Liquid Retina XDR. Ce nouveau venu serait selon les informations fournies plus radieux et devrait offrir un meilleur rendu que la version de l’année passée.

Alors, avec ce nouveau venu, Apple veut offrir encore plus de connectivité à ses clients. En effet, la marque va encore plus loin dans le domaine. De fait, jusqu’ici l’iPad Pro bénéficiait d’une connexion Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0. Cette fois Apple va encore plus loin et intègre une connexion 5G au cœur de sa tablette.

De la sorte, si jamais le Wi-Fi du lieu où vous vous trouver n’est pas très rapide, pas de soucis, vous pourrez si le réseau le permet, basculer sur une connexion 5G. Attention, il faudra bien sur avoir le forfait 5G chez votre opérateur pour pouvoir en profiter.

Autre bon point mais filaire cette fois, le port USB-C fonctionne aussi avec des équipements doté d’un port Thunderbolt.

Enfin, l’iPad Pro 2021 bénéficie également comme son prédécesseur de la charge sans fil et de la fonction Reverse charging qui permettra de recharger un autre appareil.