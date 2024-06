La 5G au prix de la 4G chez Orange pour les clients français, merci les jeux olympiques

Orange annonce l’introduction de la 5G au prix de la 4G pour ses clients français, profitant des Jeux Olympiques de 2024 pour éviter la saturation du réseau. Cette initiative vise à améliorer l’expérience utilisateur pendant cet événement mondial.

Orange introduit la 5G au prix de la 4G pour les Jeux Olympiques

Orange, le géant des télécommunications, annonce une initiative majeure pour ses clients français : l’accès à la 5G au prix de la 4G durant les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Cette mesure a pour objectif d’éviter la saturation du réseau pendant cet événement de grande envergure. La marque étoffe son catalogue avec cette offre innovante qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’une connexion ultra-rapide sans surcoût.

Les Jeux Olympiques sont une opportunité pour Orange de tester et de démontrer la robustesse et l’efficacité de son réseau 5G. La couverture 5G sera étendue pour offrir une expérience utilisateur optimale, notamment dans les zones à forte affluence. Les clients pourront ainsi profiter d’une navigation fluide, de streaming en haute définition et d’une latence réduite, même en période de forte utilisation.

Les bénéfices de la 5G chez Orange pour les clients français

La 5G offre des performances nettement supérieures à celles de la 4G, avec des vitesses de téléchargement et d’envoi de données plus rapides, une latence minimale et une capacité de réseau accrue. Pour les Jeux Olympiques, Orange mettra en œuvre cette technologie avancée pour garantir une connectivité fiable et efficace. Les clients pourront bénéficier de ces améliorations tout en payant les mêmes tarifs que pour la 4G, ce qui représente une avancée significative en termes de rapport qualité-prix.

Cette décision de rendre la 5G accessible sans coût supplémentaire montre l’engagement d’Orange envers l’innovation et la satisfaction de ses clients. La marque développe son assortiment pour répondre aux exigences croissantes des utilisateurs en matière de connectivité et de performance réseau.

Données techniques et date de sortie de la 5G chez Orange

L’activation de la 5G au prix de la 4G chez Orange commencera au début de l’été 2024, en prévision des Jeux Olympiques. Les principales caractéristiques techniques de cette offre incluent une vitesse de téléchargement pouvant atteindre 1 Gbps, une latence réduite à moins de 10 millisecondes, et une capacité de réseau permettant de connecter simultanément un grand nombre d’appareils sans perte de performance.

Cette offre s’adresse à tous les abonnés d’Orange disposant d’un forfait 4G et doté d’un smartphone compatible 5G, qui pourront automatiquement bénéficier de la 5G sans frais supplémentaires. La marque enrichit sa gamme avec cette initiative, visant à améliorer l’expérience utilisateur et à soutenir les infrastructures nécessaires durant les Jeux Olympiques.

