Les futurs ultraportables Swift d’Acer seront équipés de nouveaux processeurs AMD Ryzen AI 300

L’annonce d’Acer concernant l’intégration des nouveaux processeurs AMD Ryzen AI 300 dans ses ultraportables Swift à partir du troisième trimestre 2024 promet de transformer le marché des PC portables. Ces modèles viseront à offrir des performances optimales grâce aux nouvelles technologies d’AMD, notamment le CPU Zen 5 et le NPU ultra-performant.

Acer continue d’étendre sa gamme d’ordinateur portable et profite également du Computex pour faire ses annonces. Et parmi celles-ci, l’annonce concernant sa gamme Acer Swift qui bénéficiera de processeur AMD. L’occasion pour la marque de prouver qu’elle reste encore et toujours en partenariat avec AMD.

Performances et innovation avec les processeurs AMD Ryzen AI 300

La marque enrichit sa gamme avec l’intégration des processeurs AMD Ryzen AI 300. Ces processeurs, basés sur l’architecture haute performance Zen 5, intègrent jusqu’à 12 cœurs et 24 threads, promettant une puissance de traitement sans précédent pour des ultraportables. Dotés de la technologie AMD XDNA™ 2, ils offrent jusqu’à 450+ NPU TOPS de performances de traitement de l’IA. Cela permet aux utilisateurs d’exécuter des applications d’IA générative et des assistants IA localement, optimisant la productivité sans dépendance à l’internet ni compromettre l’autonomie de la batterie.

Les processeurs Ryzen AI 300 sont également conçus pour une consommation d’énergie réduite, maximisant ainsi l’autonomie des appareils, même lors de charges de travail intensives. La présence des cartes graphiques intégrées AMD Radeon™ 800M assure un support pour l’affichage haute résolution et un encodage vidéo accéléré, avec ou sans carte graphique discrète. Cela signifie que les ultraportables Swift seront adaptés à une variété d’usages, allant du gaming à la création de contenu, en passant par une utilisation professionnelle intensive.

Date de sortie et prix des futurs ultraportables Swift d’Acer

La marque étoffe son catalogue en annonçant que les nouveaux ultraportables Swift équipés des processeurs AMD Ryzen AI 300 seront disponibles à partir du troisième trimestre 2024. Bien que les prix exacts n’aient pas encore été communiqués, on peut s’attendre à une gamme de prix variée pour répondre aux différents besoins des consommateurs.

Récapitulatif technique des nouveaux ultraportables Swift d’Acer