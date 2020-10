88% des smartphones 5G en Europe sont des Samsung.

Selon les dernières recherches de Strategy Analytics Samsung représente pas moins de 88% de part de marché au premier semestre de tous les smartphones 5G expédiés en Europe occidentale au cours.

Si la 5G commence seulement à se déployer en Europe dans les différents membres de l’Union européenne, il semblerait qu’en matière de smartphone Samsung soit le grand vainqueur de la 5G. C’est en tout ce qui ressort d’une étude de marché faite par Strategy Analytics.

Samsung a dominé ses concurrents durant le premier semestre 2020.

Ville-Petteri Ukonaho, directeur associé de Strategy Analytics, a déclaré : « Un nombre record de 4 millions de smartphones 5G ont été expédiés en Europe occidentale au cours du premier semestre 2020. La catégorie 5G représentait 7 % de tous les smartphones expédiés en Europe de l’Ouest au premier tour de 2020, passant de moins de 1 % du total au premier S1 2019.

En outre, Ville-Petteri Ukonaho nous informe que le marché du smartphone 5G a explosé de plus de 4 000 % au cours de l’année 2020. Une tendance qui est liée au fait que la 5G arrive désormais auprès des opérateurs nationaux européens et que les gens voient désormais une réelle utilité à remplacer leur smartphone pour migrer vers un smartphone 5G.

Galaxy S20, l’arme de vente de la 5G chez Samsung.

De fait, selon l’analyste, les ventes de smartphone 5G chez Samsung ont surtout été boostées par son dernier haut de gamme et fer-de-lance, le Galaxy S20 5G. Par ailleurs, le Galaxy S20 5G n’est pas le seul à avoir favorisé les ventes de smartphone 5G chez Samsung. En effet, un autre modèle, le A90 5G a lui aussi permis au géant coréen de booster ses ventes.

Ville-Petteri Ukonaho, directeur associé chez Strategy Analytics, a ajouté : « Samsung représente actuellement 9 smartphones 5G sur 10 expédiés en Europe occidentale. Cependant, la domination 5G de Samsung prendra bientôt fin dans la seconde moitié de l’année et les derniers mois de 2020.

Effectivement, désormais, Samsung doit faire face à la concurrence avec notamment les acteurs chinois comme Huawei, mais aussi et surtout Xiaomi et Oppo qui met en place de plus en plus de partenariat avec les opérateurs européen.

À relire : OPPO lance les Reno4, des smartphones compatibles 5G.

Il faudra en outre compter sur Apple qui vient d’officialiser la sortie de son tout nouvel iPhone 12 qui intègre désormais de la 5G.

Samsung Galaxy S20 Ultra Noir 5G

1 359,00 EUR