Samsung Galaxy S25 FE : le smartphone qui fait le pont entre qualité et accessibilité

Envie d’un smartphone stylé, rapide, et pas hors de prix ? Le Galaxy S25 FE de Samsung débarque avec une promesse simple : vous offrir l’essentiel de l’expérience haut de gamme… sans vider votre compte en banque. Écran fluide, photos nettes, batterie costaude, IA maligne : on vous explique tout sans chichi.
Avec seulement 7,4 mm d’épaisseur, ce Galaxy S25 FE est l’un des plus fins de la marque. Il se glisse dans la poche sans faire de bosse et se manipule facilement d’une seule main. En plus, il résiste à l’eau (IP68) et aux petits accidents du quotidien grâce à sa structure en aluminium renforcé. Sobre et classe.
Un bel écran pour les séries et TikTok
L’écran de 6,7 pouces AMOLED est lumineux, fluide (120 Hz) et super agréable pour scroller, mater des vidéos ou jouer. Que vous soyez dans le métro ou au soleil, l’affichage reste nickel. Et les bordures fines donnent une vraie sensation d’immersion. C’est propre, sans bling-bling.
A relire : Samsung Galaxy S25 Edge : un smartphone fin, puissant et intelligent
Samsung lance un nouveau modèle dans sa série Galaxy S avec le Galaxy S25 Edge. Ce smartphone ultra-fin de 5,8 mm intègre des composants performants et une intelligence artificielle avancée pour répondre…
|#
|Aperçu
|Produit
|Prix
|1
|Samsung Galaxy S25 5G 12GB-256GB Azul Marino (Navy) Dual SIM SM-S931B
|471,20 EUR
|Acheter sur Amazon
Des photos nettes, même de loin
Côté photo, pas besoin d’avoir un reflex pour sortir des clichés propres. Le S25 FE embarque :
-
Un capteur principal de 50 MP pour les photos du quotidien
-
Un ultra grand-angle pour les paysages et les potes en groupe
-
Un zoom optique 3× pour les détails à distance
À l’avant, la caméra selfie de 12 MP fait le job pour vos stories et appels vidéo.
Assez puissant pour tout faire
Naviguer, jouer, passer d’une app à l’autre… rien ne rame avec le processeur Exynos 2400 et ses 8 Go de RAM. On n’est pas sur un monstre de guerre, mais pour l’usage quotidien, ça tourne vite et bien. Et avec 128 ou 256 Go de stockage, vous avez de quoi garder vos photos et applis sans stress.
Une batterie qui tient sans prise de tête
La batterie de 4 900 mAh tient largement la journée, même avec TikTok en boucle. Et si besoin, la recharge rapide (45 W) remet le téléphone à bloc en une grosse demi-heure. On oublie la galère des batteries à plat en milieu d’après-midi.
L’intelligence artificielle qui vous simplifie la vie
Samsung ajoute des fonctions d’intelligence artificielle pratiques :
-
Chercher un truc en le dessinant à l’écran
-
Ralentir une vidéo automatiquement
-
Retoucher une photo floue
-
Traduire en live ce qu’un pote dit en anglais
En plus, le téléphone reçoit les mises à jour pendant 7 ans, ce qui évite de devoir changer de modèle tous les deux ans.
Récapitulatif technique
-
Dimensions & poids : 161,3 × 76,6 × 7,4 mm – 190 g
-
Écran : 6,7″ Dynamic AMOLED 2X FHD+, 120 Hz, 1 900 nits, Vision Booster
-
Matériaux : Armor Aluminum + Gorilla Glass Victus+
-
Resistance : IP68
-
Processeur : Exynos 2400 (4 nm)
-
Mémoire : 8 Go RAM ; Stockage : 128/256/512 Go
-
Caméras : Triple arrière – 50 MP (wide, OIS) + 12 MP (ultra) + 8 MP (tele, ×3, OIS) ; Front : 12 MP
-
Batterie & recharge : 4 900 mAh ; 45 W filaire ; 15 W sans fil
-
Logiciel & IA : Android 16, One UI 8, Galaxy AI (Now Bar, Gemini Live…), 6 mois Google AI Pro, 7 ans de mises à jour
D’autres produits de la marque :
|#
|Aperçu
|Produit
|Prix
|1
|Samsung Galaxy S25, Smartphone Android 5G avec Galaxy AI, 128 Go, Chargeur secteur rapide 25W...
|749,00 EUR
|Acheter sur Amazon
|2
|Samsung GALAXY S25 5G SM-S931BZSGEUB
|670,80 EUR
|Acheter sur Amazon
|3
|Samsung GALAXY S25 5G SM-S931BLGGEUB
|644,97 EUR
|Acheter sur Amazon
|4
|Samsung S931 Galaxy S25 5G (6.2'' - 12/128GB) Silver
|617,00 EUR
|Acheter sur Amazon
Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.
Soyez le premier à laisser un commentaire commenter "Samsung Galaxy S25 FE : le smartphone qui fait le pont entre qualité et accessibilité"