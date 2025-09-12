Samsung Galaxy S25 FE : le smartphone qui fait le pont entre qualité et accessibilité

Envie d’un smartphone stylé, rapide, et pas hors de prix ? Le Galaxy S25 FE de Samsung débarque avec une promesse simple : vous offrir l’essentiel de l’expérience haut de gamme… sans vider votre compte en banque. Écran fluide, photos nettes, batterie costaude, IA maligne : on vous explique tout sans chichi.

Avec seulement 7,4 mm d’épaisseur, ce Galaxy S25 FE est l’un des plus fins de la marque. Il se glisse dans la poche sans faire de bosse et se manipule facilement d’une seule main. En plus, il résiste à l’eau (IP68) et aux petits accidents du quotidien grâce à sa structure en aluminium renforcé. Sobre et classe.

Un bel écran pour les séries et TikTok

L’écran de 6,7 pouces AMOLED est lumineux, fluide (120 Hz) et super agréable pour scroller, mater des vidéos ou jouer. Que vous soyez dans le métro ou au soleil, l’affichage reste nickel. Et les bordures fines donnent une vraie sensation d’immersion. C’est propre, sans bling-bling.

Des photos nettes, même de loin

Côté photo, pas besoin d’avoir un reflex pour sortir des clichés propres. Le S25 FE embarque :

Un capteur principal de 50 MP pour les photos du quotidien

Un ultra grand-angle pour les paysages et les potes en groupe

Un zoom optique 3× pour les détails à distance

À l’avant, la caméra selfie de 12 MP fait le job pour vos stories et appels vidéo.

Assez puissant pour tout faire

Naviguer, jouer, passer d’une app à l’autre… rien ne rame avec le processeur Exynos 2400 et ses 8 Go de RAM. On n’est pas sur un monstre de guerre, mais pour l’usage quotidien, ça tourne vite et bien. Et avec 128 ou 256 Go de stockage, vous avez de quoi garder vos photos et applis sans stress.

Une batterie qui tient sans prise de tête

La batterie de 4 900 mAh tient largement la journée, même avec TikTok en boucle. Et si besoin, la recharge rapide (45 W) remet le téléphone à bloc en une grosse demi-heure. On oublie la galère des batteries à plat en milieu d’après-midi.

L’intelligence artificielle qui vous simplifie la vie

Samsung ajoute des fonctions d’intelligence artificielle pratiques :

Chercher un truc en le dessinant à l’écran

Ralentir une vidéo automatiquement

Retoucher une photo floue

Traduire en live ce qu’un pote dit en anglais

En plus, le téléphone reçoit les mises à jour pendant 7 ans, ce qui évite de devoir changer de modèle tous les deux ans.

Récapitulatif technique

Dimensions & poids : 161,3 × 76,6 × 7,4 mm – 190 g

Écran : 6,7″ Dynamic AMOLED 2X FHD+, 120 Hz, 1 900 nits, Vision Booster

Matériaux : Armor Aluminum + Gorilla Glass Victus+

Resistance : IP68

Processeur : Exynos 2400 (4 nm)

Mémoire : 8 Go RAM ; Stockage : 128/256/512 Go

Caméras : Triple arrière – 50 MP (wide, OIS) + 12 MP (ultra) + 8 MP (tele, ×3, OIS) ; Front : 12 MP

Batterie & recharge : 4 900 mAh ; 45 W filaire ; 15 W sans fil

Logiciel & IA : Android 16, One UI 8, Galaxy AI (Now Bar, Gemini Live…), 6 mois Google AI Pro, 7 ans de mises à jour

