Galaxy Watch 7 : Toutes les caractéristiques dévoilées !

Les Nouveautés de la Galaxy Watch 7, on a toutes les infos.

La marque étoffe son catalogue avec la nouvelle Galaxy Watch 7, on sait qu’elle sera disponible en deux tailles : 40 mm et 44 mm. Ces modèles arboreront un design en aluminium Armor et un écran recouvert d’un verre saphir, garantissant une robustesse accrue. La gamme du constructeur s’élargit avec des versions Bluetooth et 4G, offrant une connectivité optimale pour tous les usages.

Performances et Spécifications Techniques

La Galaxy Watch 7 est équipée du processeur Exynos W1000, soutenu par 2 Go de RAM et 32 Go de stockage interne. Les modèles de 40 mm et 44 mm disposent respectivement de batteries de 300 mAh et 425 mAh, assurant une autonomie prolongée. Le système d’exploitation One UI Watch 6.0 promet une expérience utilisateur fluide et intuitive. La marque enrichit sa gamme avec des capteurs avancés : GPS, baromètre, capteur de température et cardiofréquencemètre.

Options de Personnalisation et Résistance

La marque propose de nouvelles variantes avec des coloris vert et crème pour le modèle 40 mm, et vert et argent pour le 44 mm. La Galaxy Watch 7 bénéficie de la certification IP68 et répond aux standards militaires MID-STD-810H, assurant une résistance optimale à l’eau et à la poussière. Les accessoires inclus, comme le Sport Band et le chargeur sans fil USB-C, viennent compléter cet éventail de produits.

Date de Sortie et Prix

La Galaxy Watch 7 sera disponible à partir du 10 juillet, avec des prix commençant à 319 euros pour le modèle 40 mm Bluetooth et atteignant 399 euros pour la version 44 mm 4G. La Galaxy Watch Ultra, quant à elle, est proposée à 699 euros, enrichissant ainsi l’assortiment de Samsung.

Récapitulatif Technique

Dimensions et poids : 40 mm : 40,4 x 40,4 x 9,7 mm, 28,9g 44 mm : 44,4 x 44,4 x 9,7 mm, 33,8g

Matériaux : Aluminium Armor, verre saphir, arrière en verre 3D

Display : 40 mm : 1,3″ (432×432), 330 ppi, Super AMOLED 44 mm : 1,5″ (480×480), 327 ppi, Super AMOLED

Processeur : Exynos W1000

Exynos W1000 Mémoire : 2 Go RAM, 32 Go stockage

2 Go RAM, 32 Go stockage Batterie : 40 mm : 300 mAh 44 mm : 425 mAh

Connettivité : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2,4GHz et 5GHz, NFC, GPS dual frequency (L1+L5)

Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2,4GHz et 5GHz, NFC, GPS dual frequency (L1+L5) OS : One UI Watch 6.0

One UI Watch 6.0 Résistance : 5 ATM, IP68, MID-STD-810H

5 ATM, IP68, MID-STD-810H Compatibilité : Android 11.0 ou supérieur, RAM 1,5 Go ou plus

Android 11.0 ou supérieur, RAM 1,5 Go ou plus Contenu de la boîte : Galaxy Watch7, Sport Band, chargeur sans fil USB-C, manuel utilisateur

