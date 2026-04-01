Samsung Galaxy A57 et A37 : caractéristiques, prix et stratégie pour dominer le milieu de gamme

Samsung Galaxy A57 et A37 marquent une nouvelle étape dans la stratégie du constructeur sud-coréen. Présentés fin mars 2026, ces deux smartphones misent sur un design affiné, de nouveaux processeurs Exynos et un engagement logiciel étendu. Avec une batterie de 5 000 mAh et jusqu’à six ans de mises à jour, Samsung cherche à renforcer sa position sur un segment devenu hautement concurrentiel.

Le lancement de ces modèles illustre une évolution notable du marché : au-delà de la fiche technique brute, la durabilité logicielle devient un argument central. Le Samsung Galaxy A57 et A37 incarnent cette transition, avec un positionnement tarifaire en hausse, notamment pour le A57.

Samsung poursuit ici une stratégie bien installée : démocratiser des fonctionnalités issues du haut de gamme dans ses séries plus accessibles. La gamme Galaxy A continue de s’étoffer, avec des produits de plus en plus proches des modèles premium.

Un design affiné pour renforcer l’identité visuelle

Avec les Samsung Galaxy A57 et A37, le constructeur adopte un design plus épuré. Les lignes sont plus droites, les bordures réduites et l’intégration du module photo se rapproche de celle des Galaxy S récents.

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Le résultat est une esthétique plus homogène dans l’ensemble de la gamme. Samsung cherche clairement à renforcer son identité visuelle, tout en améliorant la prise en main. Les matériaux restent classiques pour ce segment, mais les finitions progressent.

Nouveaux processeurs Exynos : montée en puissance maîtrisée

Les Samsung Galaxy A57 et A37 embarquent de nouveaux SoC Exynos, conçus pour offrir un meilleur équilibre entre performance et consommation énergétique.

Sans rivaliser avec les puces haut de gamme, ces processeurs permettent une utilisation fluide au quotidien : navigation, multitâche, streaming et jeux occasionnels. Samsung optimise également la gestion thermique, un point souvent critiqué sur les générations précédentes.

Cette évolution confirme la volonté du fabricant de renforcer son indépendance technologique, en continuant à développer ses propres solutions.

Batterie 5 000 mAh : autonomie solide et constante

L’autonomie reste un pilier central des Samsung Galaxy A57 et A37. Les deux modèles intègrent une batterie de 5 000 mAh, désormais standard sur le milieu de gamme.

Dans la pratique, cela se traduit par une journée complète d’utilisation, voire davantage selon les usages. L’optimisation logicielle joue un rôle clé, notamment grâce à une meilleure gestion des applications en arrière-plan.

La recharge reste dans la moyenne du segment, sans rupture majeure, mais suffisante pour un usage quotidien.

Jusqu’à six ans de mises à jour : un tournant stratégique

C’est l’un des points les plus marquants : les Samsung Galaxy A57 et A37 bénéficient jusqu’à six ans de mises à jour Android et de sécurité.

Cette annonce repositionne clairement Samsung face à ses concurrents. Le support logiciel devient un argument aussi important que la puissance ou la qualité photo.

Dans un contexte où les utilisateurs conservent leurs smartphones plus longtemps, cette promesse renforce la valeur perçue du produit et sa durabilité.

Photographie et usages : une expérience polyvalente

Samsung mise sur une expérience photo équilibrée avec les Samsung Galaxy A57 et A37. Sans révolution majeure, les capteurs offrent une qualité adaptée aux usages quotidiens : réseaux sociaux, photos en conditions lumineuses correctes et vidéo standard.

Les optimisations logicielles, notamment via le traitement d’image, permettent d’améliorer le rendu global. L’intelligence artificielle continue de jouer un rôle discret mais efficace.

Ces smartphones ciblent avant tout la polyvalence, plutôt que la performance extrême.

Une hausse de prix révélatrice du marché

Le Samsung Galaxy A57 et A37, et en particulier le A57 proposé à 549,99 dollars, illustrent une tendance claire : le milieu de gamme devient plus cher.

Cette évolution s’explique par plusieurs facteurs :

allongement du support logiciel

amélioration des composants

inflation globale du secteur

Samsung assume ce repositionnement, en misant sur une expérience plus complète et durable.

Ce qu’il faut retenir

Les Samsung Galaxy A57 et A37 confirment l’évolution du milieu de gamme vers des produits plus complets et plus durables.

Avec une batterie de 5 000 mAh et jusqu’à six ans de mises à jour, Samsung met l’accent sur la longévité.

Les nouveaux processeurs Exynos assurent une performance équilibrée pour un usage quotidien.

Le positionnement tarifaire en hausse reflète une montée en gamme progressive du segment.

Positionnement sur le marché

Les Samsung Galaxy A57 et A37 s’inscrivent dans le segment du milieu de gamme premium.

Ils font face à une concurrence intense, notamment de constructeurs chinois proposant des fiches techniques agressives. Toutefois, Samsung se distingue par son écosystème, sa stabilité logicielle et son support long terme.

Le public cible reste large : utilisateurs recherchant un smartphone fiable, durable et équilibré, sans basculer vers le haut de gamme.

FAQ : Samsung Galaxy A57 et A37

Quelle est l’autonomie des Samsung Galaxy A57 et A37 ?

Les deux modèles intègrent une batterie de 5 000 mAh, offrant environ une journée d’utilisation classique.

Quel est le prix du Galaxy A57 ?

Le Galaxy A57 est annoncé à partir de 549,99 dollars, positionné sur le haut du milieu de gamme.

Combien de mises à jour Android sont prévues ?

Samsung promet jusqu’à six ans de mises à jour Android et de sécurité.

Quelle est la principale nouveauté de ces modèles ?

Le support logiciel étendu et les nouveaux processeurs Exynos sont les évolutions majeures.

À qui s’adressent ces smartphones ?

Ils ciblent les utilisateurs recherchant un bon équilibre entre performance, autonomie et durabilité.

Récapitulatif technique

Puissance : nouveaux SoC Exynos

Batterie : 5 000 mAh

Autonomie : environ 1 journée

Recharge : standard milieu de gamme

Mises à jour : jusqu’à 6 ans

Usage : polyvalent

Positionnement : milieu de gamme premium

En résumé

Les Samsung Galaxy A57 et A37 traduisent une montée en gamme du segment intermédiaire.

Samsung mise sur la durabilité logicielle et l’équilibre global plutôt que sur la performance brute.

Avec six ans de mises à jour, ces modèles répondent à une demande croissante de longévité.

Le prix plus élevé reflète cette évolution stratégique.

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