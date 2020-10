OPPO lance les Reno4, des smartphones compatibles 5G.

Alors, il semblerait que ce début de mois d’octobre soit la période idéale pour les marques de lancer leurs nouveaux smartphones. C’est d’ailleurs le cas chez Oppo qui vient d’officialisé il y a quelques jours ses nouveaux Reno4 Pro, Reno4 et Reno4 Z.

Oppo continue son ascension et profite de la crise de Huawei avec les USA pour monter en puissance. Il est vrai que la marque a su faire ses preuves et acquiert de plus en plus de confiance auprès d’un public cible dans l’univers du smartphone. Ainsi, après l’Oppo Reno3 Pro, voici son digne successeur.

OPPO Reno4, Reno4 Z et Reno4 Pro, un concentré de technologie.

Cette nouvelle gamme se compose de trois modèles. À savoir, les OPPO Reno4, Reno4 Z et Reno4 Pro. L’OPPO Reno4 Pro qui se veut être le haut de gamme se présente avec une taille d’écran de 6.5 pouces. Pour propulser les performances du smartphone, Oppo a opté pour un processeur Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G Octa-core. Celui-ci est accompagné de 8 Go de mémoire vive et d’Android 10 avec en surcouche ColorOS 7.2. Sa capacité de stockage est de 128Go ou 256Go.

Par ailleurs, pour ceux que ça ne suffirait pas, le téléphone est également muni d’un lecteur de carte microSDXC.

L’écran quant à lui est une dalle Super AMOLED de 6.5 pouces affichant 1080 x 2400 pixels. Le tout au format 20:9. Le taux de rafraichissement est de 90Hz.

Les capteurs photo embarqués proposent à l’arrière 4 capteurs de 48MP, un objectif ultra grand-angle 12MP, un objectif Telephoto 13MP et un objectif autofocus à détection laser. Le tout avec un capteur Sony IMX586.

Pour le capteur avant, le Reno4 Pro est doté d’un capteur 32 MP. Un capteur placé dans le coin supérieur gauche.

Reno4 Pro, tout ce qu’il faut pour le sans-fil ?

De fait, ce téléphone embarque les dernières technologies sans fil avec la 5G. Pour le WiFi on retrouve du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac mais pas de WiFi 6 alias 802.11ax et c’est dommage. Le Bluetooth 5.1 et les protocoles A2DP, LE, aptX HD sont bien présent. De même, que le NFC. En revanche pas de charge à induction sur ce modèle et c’est bien dommage.

La batterie quant à elle affiche 4000 mAh et pourra être chargée via un port USB-C 2.0 avec un chargeur Fast Charge 65W. Ce qui permettra de charger 60% de votre smartphone en seulement 15 minutes.

Par ailleurs, l’OPPO Reno4 Pro optimise l’économie d’énergie grâce à son Smart Power Saver. De fait, l’algorithme OFusion contribue à optimiser la consommation d’énergie à hauteur de 40% lors d’enregistrements vidéo.

Le tout nous offre un smartphone d’une épaisseur de 7.6mm dont le poids est de 172 grammes.

Prix et disponibilité.

L’OPPO Reno4 Pro avec RAM 12 Go + ROM 256 Go, disponible en option Galactic Blue et Space Black est au prix de 799 EUROS.

À noter qu’actuellement, et ce jusqu’au 31 octobre, à l’achat d’un Oppo Reno4 Pro vous recevrez une montre connectée Oppo Watch 41mm. Et une paire d’écouteurs intra auriculaire sans fil Oppo Enco W51 à l »achat d’un Reno4 Z.