REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro : entre puissance maîtrisée et design assumé

Dans un marché de la tablette gaming en constante effervescence, REDMAGIC revient en force avec un modèle aux ambitions clairement affichées. La REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro s’impose dès son lancement comme une sérieuse prétendante dans le haut du panier, grâce à une combinaison bien huilée de puissance brute, de technologies de pointe et d’un design pensé pour les joueurs les plus exigeants.

Produite par REDMAGIC, filiale spécialisée dans le gaming mobile, cette tablette s’inscrit dans une logique de montée en gamme. Elle cible une clientèle précise : celle qui jongle entre sessions de jeu intensives, création de contenu mobile et productivité multitâche. Et sur le papier, elle coche toutes les cases.

REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro, Une silhouette bien pensée, à l’esthétique sans détour

Impossible de ne pas remarquer son look assumé. La REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais assume pleinement ses choix de design.

A relire : REDMAGIC 10 Air : un smartphone orienté gaming avec écran plat et performances solides Le REDMAGIC 10 Air est le nouveau modèle de smartphone proposé par REDMAGIC, marque spécialisée dans les appareils mobiles destinés aux joueurs. Ce modèle se distingue notamment par son écran plat, une…

Châssis en aluminium aéronautique CNC, dos transparent mettant en valeur circuits imprimés et ventilateur, bords ultra‑fins de 4,9 mm… chaque détail contribue à cette esthétique cyberpunk très ancrée dans l’ADN de la marque.

La tablette revendique un format de 9,06″ qui, tout en gagnant quelques dixièmes de pouce par rapport aux standards du secteur, conserve une prise en main naturelle. Les proportions en font un objet aussi bien adapté à l’usage en mode paysage qu’en mode portrait.

OLED haute fréquence : fluidité et confort visuel en ligne de mire

L’écran, pièce maîtresse de cette tablette gaming OLED, adopte une dalle OLED capable d’atteindre un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un pic de luminosité à 1 600 nits. Avec sa définition de 2,4 K, son taux de PWM à 5 280 Hz et ses multiples technologies de protection oculaire, REDMAGIC a clairement mis les bouchées doubles pour proposer une expérience visuelle aussi immersive que respectueuse de la vue.

Collaborant avec des studios de développement, la marque a par ailleurs optimisé son affichage pour des jeux aussi divers que Call of Duty, Genshin Impact ou PUBG, en adaptant le framerate jusqu’à 165 Hz selon les titres.

Performances techniques : une mécanique de précision

Sous le capot, la REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro aligne les superlatifs sans tomber dans l’esbroufe. Le SoC Snapdragon 8 Elite, combiné à de la RAM LPDDR5T (jusqu’à 24 Go) et au stockage UFS 4.1 Pro (jusqu’à 1 To), forme un trio performant que la marque qualifie de “Performance Trinity”.

Pour contenir la chauffe, la tablette s’appuie sur un système de refroidissement ICE‑X Cooling composite : chambre à vapeur sandwich, metal liquide, ventilateur intégré et circuit thermique optimisé. Résultat : les performances restent constantes même en usage prolongé, sans montée de température handicapante ni baisse de régime.

Expérience tactile et gaming avancé

L’autre point fort du modèle réside dans sa précision de contrôle. Grâce à une puce Synaptics offrant un taux d’échantillonnage tactile de 2 000 Hz, associée à la technologie maison Magic Touch, la tablette réduit drastiquement la latence, offrant ainsi un ressenti immédiat et précis, même dans les conditions les plus extrêmes.

Ajoutez à cela un moteur graphique Ultra Graphics Engine 3.0 et une puce RedCore R3 Pro, et l’on obtient une tablette capable de faire tourner des jeux exigeants en résolution upscalée, tout en maintenant une fluidité exemplaire.

Autonomie maîtrisée, recharge express

Côté batterie, REDMAGIC ne fait pas dans la demi‑mesure. Avec ses 8 200 mAh, la tablette promet jusqu’à 5,5 heures de jeu continu sur des titres énergivores comme Honkai: Star Rail. La recharge rapide 80 W permet quant à elle de retrouver 50 % d’autonomie en seulement 20 minutes. Mention spéciale à la prise positionnée en hauteur pour éviter les gênes lors de la recharge en pleine session.

Récapitulatif technique

Écran : OLED 9,06″, 2 400 × 1 200 px, 165 Hz, 1 600 nits (pic), PWM 5 280 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Elite

RAM : jusqu’à 24 Go LPDDR5T

Stockage : jusqu’à 1 To UFS 4.1 Pro

Refroidissement : ICE‑X, chambre vapeur, ventilateur, métal liquide

Toucher : Synaptics 2 000 Hz + Magic Touch

Gaming : RedCore R3 Pro, Ultra Graphics Engine 3.0, support 2K/120Hz

Batterie : 8 200 mAh, recharge 80 W (50 % en 20 min)

Ports : USB 3.2 Gen 2, sortie 8K/60Hz

OS : REDMAGIC OS 10.5, AI MORA Assistant 2.0

Prix : de ¥3 999 à ¥5 999 selon la configuration

Coloris : Eclipse Black, Starfrost Silver (dos transparent)

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.