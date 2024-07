XMG EVO 15 (M24) : Un Nouvel Ultrabook Puissant Dévoilé

L’arrivée du XMG EVO 15 (M24) marque une nouvelle étape dans le secteur des ultrabooks, promettant des performances de pointe pour les utilisateurs exigeants. La marque entend proposer un nouveau PC de gamer de dernière génération.

XMG est une marque reconnue pour ses ordinateurs portables haut de gamme, offrant des configurations personnalisées pour les joueurs et les professionnels. La marque enrichit son catalogue avec des modèles performants et polyvalents.

Conception et Affichage: Une Expérience Visuelle de Haute Qualité

L’XMG EVO 15 (M24) est équipé d’un écran IPS de 15,3 pouces avec une résolution de 2560×1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. La luminosité de 500 nits garantit une qualité d’image nette et claire, adaptée tant pour le gaming que pour la création de contenu. La gamme du constructeur s’étend avec un ultrabook offrant une qualité d’affichage élevée, adaptée aux environnements lumineux et aux exigences visuelles élevées.

Performances et Configurations: Options Puissantes et Flexibles

L’XMG EVO 15 (M24) propose des configurations variées avec des processeurs AMD Ryzen 7 8845HS ou Intel Core Ultra 7 155H. Les options graphiques incluent les cartes AMD Radeon 780M et Intel Arc. Ce modèle peut être équipé jusqu’à 96 Go de RAM DDR5 à 5600 MHz, garantissant une fluidité exceptionnelle même pour les tâches les plus exigeantes. La marque développe son assortiment avec des configurations répondant aux besoins des utilisateurs exigeants.

Design et Portabilité: Élégance et Mobilité

Avec un design fin et élégant, l’XMG EVO 15 (M24) est conçu pour être un appareil portable et robuste. La gamme du constructeur s’élargit pour inclure des appareils performants et portables, répondant aux besoins des professionnels en déplacement et des étudiants.

Connectivité et Options de Personnalisation

Cet ultrabook est bien équipé en termes de connectivité, avec plusieurs ports USB, une sortie HDMI, et des options de connectivité sans fil avancées. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur appareil sur le site de XMG, ajoutant ou modifiant des composants pour créer la machine qui répond à leurs besoins spécifiques. La marque étoffe sa sélection en offrant une flexibilité maximale pour ses clients.

Disponibilité et Prix

L’XMG EVO 15 (M24) est disponible à partir de 1 049,00 €.

Récapitulatif Technique

Caractéristiques principales de l’XMG EVO 15 (M24) :

Écran : 15,3 pouces IPS, 2560×1600 pixels, 240 Hz, 500 nits

: 15,3 pouces IPS, 2560×1600 pixels, 240 Hz, 500 nits Processeur : AMD Ryzen 7 8845HS / Intel Core Ultra 7 155H

: AMD Ryzen 7 8845HS / Intel Core Ultra 7 155H Carte graphique : AMD Radeon 780M / Intel Arc

: AMD Radeon 780M / Intel Arc Mémoire vive : jusqu’à 96 Go DDR5 à 5600 MHz

: jusqu’à 96 Go DDR5 à 5600 MHz Stockage : Personnalisable selon les besoins

: Personnalisable selon les besoins Connectivité : Ports USB, HDMI, connectivité sans fil avancée

: Ports USB, HDMI, connectivité sans fil avancée Prix : À partir de 1 049,00 €

