DJI Avata 2 : Aperçu détaillé des nouvelles fonctionnalités et spécifications.

DJI, leader dans le domaine des drones, s’apprête à lancer son dernier modèle, le DJI Avata 2. Ce drone est attendu pour introduire des améliorations significatives en termes de spécifications techniques, de conception et d’accessoires.

Dans le monde du drône, DJI a su se faire une place de choix en devenant un des acteurs majeurs du marché. Le constructeur asiatique ne cesse de repousser les limites et les performances de ses drones pour le plus grand plaisir du grand public, enfin principalement des plus tech d’entre eux.

DJI Avata 2, Conception et Innovation

Alors que la marque annonce un lancement prévu le 11 avril (soit fin de la semaine), un revendeur a déjà mis en vente le drone à son catalogue. L’occasion dès lors de puiser sur son site toutes les informations nécessaires sur le nouveau drone que DJI devrait présenter jeudi.

Le DJI Avata 2 présente une évolution dans son design par rapport à son prédécesseur. Avec une caméra placée à l’avant dans un boîtier plus réduit, il offre une esthétique affinée et une meilleure aérodynamique.

Il semblerait que la marque ait décidé d’optimiser l’efficacité de son drone et de réduire le bruit en intégrant des ventilateurs de vol à trois pales au lieu de cinq.

Spécifications Techniques Principales.

Caméra : Équipée d’un capteur d’image de 1/1.3 pouce, la caméra de l’ Avata 2 peut filmer en 4K à 60 images par seconde ou en 2.7K à 120 images par seconde. Son champ de vision de 155 degrés et son ouverture de f/2.8 sont conçus pour capturer des images de haute qualité.

: Équipée d’un capteur d’image de 1/1.3 pouce, la caméra de l’ peut filmer en à 60 images par seconde ou en à 120 images par seconde. Son champ de vision de 155 degrés et son ouverture de f/2.8 sont conçus pour capturer des images de haute qualité. Autonomie et Portée : La durée de vol est estimée à 23 minutes, avec une capacité de transmission vidéo allant jusqu’à 13 km, offrant une portée étendue pour des prises de vue éloignées.

: La durée de vol est estimée à 23 minutes, avec une capacité de transmission vidéo allant jusqu’à 13 km, offrant une portée étendue pour des prises de vue éloignées. Stockage : Avec 46 Go de stockage intégré, l’Avata 2 fournit un espace suffisant pour enregistrer vidéos et photos.

Prix et Disponibilité.

Détail intéressant, le drone est annoncé au prix public de 1199€.