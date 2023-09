Vivo Y17s : la nouvelle référence pour les smartphones abordables ?

Vivo vient de lancer un nouveau smartphone d’entrée de gamme qui semble prometteur: le Vivo Y17s. Avec son grand écran, sa batterie longue durée et son appareil photo AI triple objectif, le Vivo Y17s pourrait bien devenir la nouvelle référence des smartphones à petit budget. Est-ce vraiment le cas ? Découvrons ensemble ce que ce nouveau venu a dans le ventre.

Avec la popularité grandissante des smartphones abordables, le marché s’est intensifié avec de nombreux nouveaux modèles ces derniers temps. Cependant, trouver le bon smartphone à petit prix n’est pas si simple. Entre les fonctionnalités basiques, les capacités limitées et les performances moyennes, le choix peut vite devenir frustrant.

Fiche technique Du Vivo Y17s : Performances Et Design

Le Vivo Y17s est doté d’un écran LCD IPS de 6,56 pouces avec une résolution HD+ de 720 x 1544 pixels. Il est alimenté par un processeur Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm), associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne extensible jusqu’à 256 Go via une carte microSD.

Le smartphone qui fonctionne sous Funtouch OS 9.2 basé sur Android 9 Pie dispose d’une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge rapide de 18 W qui, selon Vivo, offre une autonomie allant jusqu’à 19 heures de lecture vidéo en continu.

De la photo plus que correcte.

En termes de photographie, le Vivo Y17s est équipé d’un appareil photo arrière doté d’un triple capteur de 13 MP avec autofocus et d’un appareil photo selfie de 8 MP. Sans oublier un capteur 2 MP pour l’effet Bokeh.

En ce qui concerne les technologies sans fil, l’utilisateur pourra s’appuyer sur du Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, du Bluetooth 5.0 avec support A2DP. Pas de NFC par contre sur ce modèle ni même de charge par induction. D’un poids de 190 grammes, le Vivo Y17 mesure 159,43 x 76,77 x 8,92 mm.

Prix et Disponibilité.

Fraichement dévoilé cette semaine, le Vivo Y17 sera disponible en noir et bleu à partir du mois d’avril au prix de 249,99 euros.