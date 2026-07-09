Apple perd son procès contre l’Union européenne : l’App Store et iOS restent soumis au Digital Markets Act

Apple essuie un nouveau revers judiciaire en Europe. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté les recours déposés par le constructeur contre la désignation d’iOS et de l’App Store comme services de plateforme essentiels au titre du Digital Markets Act (DMA). Cette décision confirme que l’entreprise devra continuer à respecter les obligations imposées par la réglementation européenne destinée à renforcer la concurrence sur les marchés numériques.

Le fabricant américain poursuit depuis plusieurs années une stratégie centrée sur l’intégration de son écosystème matériel et logiciel. Avec cette décision, Apple voit toutefois sa marge de manœuvre se réduire en Europe, où le DMA impose aux grandes plateformes de s’ouvrir davantage aux développeurs et aux services concurrents.

Le Tribunal de l’UE confirme la position de la Commission européenne

Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté l’ensemble des recours d’Apple visant la décision de la Commission européenne de qualifier iOS et l’App Store de « contrôleurs d’accès » (gatekeepers) au sens du Digital Markets Act.

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Selon les juges, les différentes boutiques d’applications d’Apple, qu’elles concernent l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple TV ou l’Apple Watch, remplissent une même fonction : mettre en relation les développeurs avec les utilisateurs. Elles constituent donc un service de plateforme unique soumis aux règles du DMA.

Pourquoi cette décision est importante pour Apple

Le Digital Markets Act vise les grandes plateformes numériques dont la position dominante peut limiter la concurrence. Les entreprises concernées doivent notamment permettre une meilleure interopérabilité de leurs services et offrir davantage de choix aux utilisateurs européens.

Pour Apple, cela implique de maintenir plusieurs évolutions déjà engagées sur iOS, comme l’ouverture à des boutiques d’applications alternatives dans l’Union européenne ou de nouvelles possibilités offertes aux développeurs. Le non-respect du DMA peut entraîner des sanctions financières importantes.

Apple continue de défendre la confidentialité et la sécurité

Tout au long de la procédure, Apple a soutenu que certaines obligations du DMA risquaient de fragiliser les protections en matière de confidentialité et de sécurité mises en place sur ses appareils.

À la suite du jugement, l’entreprise a réaffirmé sa position, estimant que certaines exigences européennes dépassent ce qui est proportionné et pourraient exposer davantage les utilisateurs à des risques de sécurité. Malgré cette défaite, Apple conserve la possibilité de saisir la Cour de justice de l’Union européenne sur des questions de droit.

Le cas particulier d’iMessage

Le constructeur contestait également la qualification d’iMessage dans le cadre du DMA.

Sur ce point, le Tribunal a jugé le recours irrecevable, rappelant qu’iMessage n’est finalement pas soumis aux obligations du DMA puisque la Commission européenne avait décidé de ne pas l’inclure parmi les services de plateforme essentiels après son enquête.

Quelles conséquences pour les utilisateurs européens ?

Pour les utilisateurs de l’Union européenne, cette décision confirme la poursuite des changements introduits avec le DMA.

Les développeurs disposent de davantage de possibilités pour distribuer leurs applications, tandis que les consommateurs bénéficient d’un choix élargi concernant les boutiques d’applications, certains services par défaut ou encore l’interopérabilité entre différentes plateformes.

Ces évolutions concernent principalement le marché européen et ne s’appliquent pas nécessairement dans les autres régions du monde.

Une nouvelle étape dans le bras de fer entre Apple et Bruxelles

Cette décision judiciaire s’inscrit dans une série de procédures opposant Apple aux autorités européennes.

Depuis l’entrée en vigueur du Digital Markets Act, Bruxelles cherche à limiter le pouvoir des grandes plateformes numériques afin de favoriser une concurrence plus ouverte. Le jugement renforce la position de la Commission européenne dans l’application de cette réglementation, alors qu’Apple pourrait encore décider de former un ultime recours devant la plus haute juridiction de l’Union européenne.

Ce qu’il faut retenir

Le Tribunal de l’Union européenne confirme que Apple reste soumis au Digital Markets Act pour iOS et l’App Store.

Le constructeur perd son recours contre la désignation de ses plateformes comme « gatekeepers ».

Apple estime que certaines obligations peuvent affecter la confidentialité et la sécurité de ses utilisateurs, mais devra continuer à appliquer les règles européennes tant qu’aucune décision contraire n’intervient.

Un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne reste encore possible.

Positionnement sur le marché

Cette décision concerne directement le segment des plateformes numériques dominantes.

Les principaux acteurs visés par le Digital Markets Act sont les grandes entreprises technologiques disposant d’un rôle incontournable dans la distribution d’applications ou de services numériques. L’objectif de l’Union européenne est de favoriser une concurrence accrue et de faciliter l’accès des développeurs aux utilisateurs finaux.

FAQ : Apple et le procès contre l’Union européenne

Pourquoi Apple a-t-il perdu son procès ?

Le Tribunal de l’Union européenne a estimé que la Commission avait correctement appliqué le Digital Markets Act en qualifiant iOS et l’App Store de plateformes essentielles.

Qu’est-ce que le Digital Markets Act ?

Le DMA est une réglementation européenne destinée à limiter les pratiques anticoncurrentielles des grandes plateformes numériques et à offrir davantage de choix aux consommateurs.

Apple peut-il encore faire appel ?

Oui. L’entreprise peut encore saisir la Cour de justice de l’Union européenne sur des questions de droit.

Cette décision change-t-elle quelque chose pour les utilisateurs ?

Oui. Elle confirme notamment la poursuite de l’ouverture d’iOS à davantage de concurrence au sein de l’Union européenne.

Récapitulatif technique

Entreprise : Apple

Apple Services concernés : iOS, App Store

iOS, App Store Réglementation : Digital Markets Act (DMA)

Digital Markets Act (DMA) Décision : recours rejeté par le Tribunal de l’Union européenne

recours rejeté par le Tribunal de l’Union européenne iMessage : recours déclaré irrecevable

recours déclaré irrecevable Suite possible : recours devant la Cour de justice de l’Union européenne

recours devant la Cour de justice de l’Union européenne Objectif du DMA : renforcer la concurrence sur les plateformes numériques

En résumé

Apple perd une nouvelle bataille judiciaire face à l’Union européenne. Le Tribunal confirme que l’App Store et iOS restent soumis au Digital Markets Act, consolidant la stratégie européenne visant à ouvrir davantage les grandes plateformes numériques à la concurrence. Apple peut encore former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne.

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