IFA 2025 : le salon high-tech de Berlin ouvre ses portes aujourd’hui !

L’IFA 2025 a officiellement ouvert ses portes ce matin à Berlin, transformant le parc d’exposition du Messe Berlin en vitrine mondiale de l’innovation technologique. Des centaines de journalistes, visiteurs professionnels et passionnés de tech affluent déjà dans les allées pour découvrir les nouveautés qui marqueront l’année à venir.

Créée en 1924, l’IFA (Internationale Funkausstellung) est l’un des plus anciens et plus prestigieux salons de l’électronique grand public. Chaque année, il attire les plus grandes marques et les jeunes start-up pour dévoiler au monde leurs dernières avancées technologiques.

Le plus grand rendez-vous tech de la rentrée

À chaque rentrée, Berlin devient l’épicentre de l’innovation, et l’IFA le théâtre des dernières tendances technologiques. Smartphones, téléviseurs, électroménager, objets connectés : le salon offre une vision concrète du futur proche. L’édition 2025 s’annonce exceptionnelle avec plus de 2 000 exposants venus des quatre coins du monde.

A relire : L’IFA à 100 ans : l’ancêtre du lecteur MP3 et son influence sur la technologie moderne Le salon IFA célèbre cette année son centenaire, rappelant son rôle de précurseur dans les innovations audio et vidéo. Parmi les produits marquants, on retrouve l’ancêtre du lecteur MP3, un objet révolutionnaire…

Le salon s’étale sur 26 halls, chacun dédié à un univers technologique. L’ambiance est déjà électrique dès cette première journée, entre annonces de nouveaux produits, démonstrations interactives et keynotes à fort retentissement.

Une édition marquée par l’intelligence artificielle

Dès les premières heures du salon, l’intelligence artificielle s’impose comme le thème majeur. Les stands mettent en avant des appareils de plus en plus autonomes et prédictifs : assistants vocaux dopés à l’IA générative, frigos intelligents capables d’adapter leur consommation, ou encore smartphones qui anticipent les besoins des utilisateurs.

Des conférences tenues aujourd’hui par LG, Bosch ou encore Qualcomm montrent l’orientation prise par le secteur : une technologie centrée sur l’usage, plus personnalisée, mais aussi plus responsable.

L’électroménager connecté se réinvente

Le secteur de l’électroménager n’est pas en reste. Dès l’ouverture, les marques comme Siemens, Miele et Haier dévoilent leurs nouveaux modèles connectés, misant sur la simplicité d’usage, l’économie d’énergie et le respect de l’environnement.

La gamme du constructeur Whirlpool, par exemple, s’agrandit avec des machines capables de se connecter aux smartphones pour un pilotage à distance et une maintenance prédictive. De nombreux appareils utilisent désormais des matériaux recyclés, reflet d’une industrie en transition.

Téléviseurs, audio et réalité mixte : immersion totale

L’espace dédié à l’image et au son attire une foule dense dès l’ouverture. Samsung dévoile en exclusivité ses nouveaux écrans 8K Neo QLED, tandis que Sony met l’accent sur l’upscaling intelligent grâce à l’IA. De nombreux visiteurs testent aussi les casques de réalité mixte, avec des expériences immersives proposées par Meta, HTC et d’autres acteurs majeurs.

Cette année, la réalité augmentée et virtuelle n’est plus une démonstration technique : elle s’intègre dans des usages concrets, que ce soit pour le divertissement, le sport ou même l’apprentissage.

Les start-up prennent la lumière

Dès ce premier jour, l’espace IFA Next dédié aux start-up est en pleine effervescence. Les jeunes pousses présentent des projets innovants allant de la mobilité électrique à la santé connectée, en passant par la domotique intelligente. L’ambiance y est résolument optimiste et tournée vers l’avenir.

Les échanges avec les visiteurs sont nombreux, et plusieurs solutions présentées attirent déjà l’œil des investisseurs présents pour repérer les pépites de demain.

Récapitulatif technique

Dates : du 4 au 8 septembre 2025

Lieu : Messe Berlin, Allemagne

Nombre d’exposants : plus de 2 000

Secteurs représentés : électronique grand public, électroménager, IA, audio/vidéo, mobilité, santé connectée

Tendances 2025 : Intelligence artificielle intégrée Électroménager connecté et durable Téléviseurs 8K et OLED Réalité mixte (VR/AR) Start-ups tech à impact



Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

