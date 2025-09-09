IFA 2025 : un millésime technologique réussi pour le salon phare de l’Europe.

L’IFA 2025, organisé par IFA Management GmbH, s’achève ce soir à Berlin dans un contexte très positif. Avec 220 000 visiteurs internationaux, plus de 1 900 exposants et une affluence en hausse dans le secteur du retail, l’édition confirme son statut de vitrine incontournable de l’innovation technologique mondiale.

IFA Management GmbH supervise le salon de Berlin depuis des décennies en étoffant continuellement ses événements phares. Ce salon européen s’adresse aux professionnels du secteur, mais aussi à un public varié, qui y voit un repère pour les innovations et tendances à venir.

Une fréquentation record avec 220 000 visiteurs

L’édition 2025 a attiré 220 000 visiteurs venus de 140 pays, témoignant de l’attractivité mondiale du salon. Ce flux record confirme l’importance croissante de l’IFA dans le calendrier annuel des acteurs de la tech.

Croissance du retail et montée en puissance des décideurs

La fréquentation retail a grimpé de 10 % par rapport à l’année précédente, illustrant une hausse notable de l’audience décisionnaire. On y a accueilli une proportion plus élevée de cadres supérieurs ayant un réel pouvoir d’achat, signe d’un salon devenu incontournable pour conclure des deals.

Plus de conférences, plus de médias

Avec 16 % de conférences de presse en plus, l’édition a bénéficié d’une couverture médiatique renforcée, notamment avec une plus forte présence de la top tier media. L’IFA reste un lieu privilégié pour les lancements produits et les annonces majeures.

Un vivier d’innovation et de discours

Plus de 220 intervenants ont animé la scène IFA, portant un discours riche sur les innovations technologiques. Le salon a également reçu plus de 500 candidatures pour les IFA Innovation Awards, attestant de son rôle unique comme plateforme mondiale de démonstration technologique.

Une plateforme mondiale de connexion

L’IFA confirme son puissant rôle de plateforme mondiale : des marques, des chaînes de distribution aux retailers, ainsi que des professionnels du secteur, y ont tissé des liens et noué des contacts stratégiques. L’événement reste un catalyseur précieux pour les initiatives business et les histoires à fort impact.

Récapitulatif technique

Fréquentation totale : 220 000 visiteurs

Pays représentés : 140

Nombre d’exposants : 1 900

Créateurs présents : plus de 1 200

Croissance retail : + 10 %

Press conferences : + 16 % par rapport à 2024

Intervenants : plus de 220

Candidatures aux Innovation Awards : plus de 500

