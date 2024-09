Le VW Transporter 2024 : Un Nouveau Départ pour les Pros et Particuliers connectés.

Le nouveau VW Transporter arrive avec sa septième génération, prêt à conquérir les routes. Annoncé à l’IAA Transportation 2024 à Hanovre, il propose des solutions pratiques pour les besoins des professionnels, mais convient également aux utilisateurs du quotidien.

Volkswagen, pionnier de la mobilité

Depuis des décennies, Volkswagen est un acteur clé du marché des véhicules utilitaires. Le Transporter, un modèle historique, fait partie de son large éventail de produits, avec des innovations toujours à la pointe des besoins actuels.

Plus de choix, plus de flexibilité

Avec cette nouvelle génération, Volkswagen élargit son offre en proposant une gamme diversifiée : fourgon, Kombi, cabine double et même des versions plus orientées vers les loisirs comme la Caravelle. Chaque variante a été conçue pour s’adapter à une multitude de métiers et d’usages. Par exemple, un système de rangement élaboré en partenariat avec Sortimo permet d’aménager l’intérieur selon les besoins de chaque utilisateur, rendant le Transporter aussi flexible qu’efficace.

Idéal pour les pros, parfait pour les familles

Ce véhicule utilitaire ne se limite pas aux professionnels. Il offre aussi des fonctionnalités qui plairont à ceux cherchant un véhicule polyvalent. Que vous ayez une petite entreprise, soyez artisan ou aimiez partir à l’aventure avec votre famille, le VW Transporter s’adapte à toutes vos attentes. Il peut transporter du matériel, des colis, ou encore servir pour les loisirs en plein air avec ses options modulables.

Sous le capot : motorisations et écologie

Le VW Transporter 2024 arrive avec plusieurs choix de motorisations : du diesel classique aux versions hybrides, offrant ainsi une réponse adaptée aux enjeux écologiques actuels. Ces motorisations permettent de réduire la consommation tout en maintenant des performances solides pour les longs trajets comme pour les usages urbains. Volkswagen a mis l’accent sur l’efficacité énergétique et la réduction des émissions, faisant de ce modèle un choix responsable pour les utilisateurs soucieux de l’environnement.

Connect Pro : une gestion de flotte optimisée pour les entreprises

Le système Connect Pro de Volkswagen permet aux entreprises de gérer leurs flottes via un portail numérique centralisé, accessible sur divers appareils. Grâce à ses fonctionnalités avancées, comme les notifications de maintenance anticipée et les rendez-vous automatiques avec des réparateurs agréés, la gestion des véhicules devient plus efficace. Cela permet de réduire les temps d’immobilisation des véhicules et d’améliorer la productivité.

Fleet Interface : une solution digitale complète pour les gestionnaires de flotte

Avec Fleet Interface, les gestionnaires peuvent suivre en temps réel la position et l’historique des trajets de leurs véhicules. Cette solution est particulièrement utile pour les flottes avec des conducteurs changeants, permettant une gestion simplifiée sans utilisateur principal. Les mises à jour logicielles à distance assurent également que les véhicules sont toujours équipés des dernières technologies.

Lancement et disponibilités

Les premières livraisons du VW Transporter sont prévues pour début 2025. Si aucun prix n’a encore été confirmé, il est certain que la gamme offrira des options pour toutes les bourses, allant du modèle utilitaire de base aux versions plus équipées pour un usage plus familial ou professionnel avancé.

Récapitulatif technique

Versions : fourgon, Kombi, cabine double, Caravelle

Motorisations : diesel, hybride

Options : système de rangement Sortimo

Date de sortie : début 2025

Connect Pro

Fleet Interface

