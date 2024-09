Garmin inReach Messenger Plus : Une Nouvelle Solution de Communication Satellite.

garmin annonce l’arrivée du Garmin inReach Messenger Plus, un appareil conçu pour permettre aux utilisateurs de rester connectés, même dans des zones où le réseau mobile est inexistant. Doté de fonctionnalités comme la messagerie vocale et le partage de photos, cet appareil offre une solution de communication satellite pour les aventuriers et les professionnels qui se trouvent dans des environnements éloignés.

Garmin®, leader dans le domaine des technologies de navigation et de communication, propose ce nouvel appareil pour répondre aux besoins de ceux qui cherchent une communication fiable en dehors des zones de couverture mobile.

Un Nouveau Produit qui S’ajoute à la Gamme de Garmin

L’inReach Messenger Plus fait partie de la gamme d’appareils de communication satellite de Garmin, un catalogue qui s’agrandit avec cette nouvelle référence. Ce dispositif permet d’envoyer des SMS, des photos et des messages vocaux via satellite, et inclut une fonction SOS interactive pour les urgences. Il peut être utilisé seul ou en combinaison avec un smartphone via l’application Garmin Messenger™, offrant ainsi plus de flexibilité pour rester connecté en toutes circonstances.

Fonctions Principales du Garmin inReach Messenger Plus

Le Garmin inReach Messenger Plus propose plusieurs fonctionnalités qui le rendent adapté aux besoins de communication en milieu isolé :

Partage de photos : Il est possible d’envoyer des photos capturées durant une aventure, même en l’absence de réseau mobile.

: Il est possible d’envoyer des photos capturées durant une aventure, même en l’absence de réseau mobile. Messages vocaux : L’appareil permet d’envoyer des messages vocaux de 30 secondes, en plus des SMS classiques.

: L’appareil permet d’envoyer des de 30 secondes, en plus des SMS classiques. Discussions de groupe : Grâce à l’application Garmin Messenger™, il est possible d’envoyer des SMS de groupe bidirectionnels ou de démarrer des conversations en groupe.

: Grâce à l’application Garmin Messenger™, il est possible d’envoyer des bidirectionnels ou de démarrer des conversations en groupe. SOS interactif : En cas de situation d’urgence, un message SOS peut être envoyé au centre de coordination Garmin ResponseSM, disponible 24h/24 et 7j/7. Les utilisateurs peuvent suivre l’évolution des secours et échanger des informations avec les agents de secours.

Outre ces fonctionnalités de communication, l’appareil permet de partager sa position GPS et son itinéraire en temps réel, assurant ainsi une localisation précise à tout moment.

Autonomie Optimale pour des Expéditions Longues

Le Garmin inReach Messenger Plus se distingue par une autonomie prolongée qui répond aux attentes des utilisateurs engagés dans des activités de longue durée. Sa batterie interne peut durer jusqu’à 600 heures en mode basse consommation, permettant une utilisation prolongée sans besoin de recharge fréquente. De plus, il intègre une fonction de recharge de sécurité pour les smartphones, garantissant ainsi la possibilité d’envoyer des messages même lorsque le téléphone est à court de batterie.

Conception Solide et Résistance aux Environnements Difficiles

L’inReach Messenger Plus est conçu pour résister aux conditions extrêmes. Compact et léger, il peut être facilement transporté lors d’expéditions en pleine nature. Il est également certifié IPX7, garantissant une résistance à l’eau jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Cet appareil est donc parfaitement adapté aux activités en extérieur, même dans des environnements exigeants comme la montagne ou les milieux marins.

Prix et Disponibilité

Le Garmin inReach Messenger Plus est disponible au prix de 499,99 €. Pour utiliser ses fonctionnalités de communication satellite, un abonnement est requis. Les options d’abonnement commencent à 17,99 € par mois. Cet appareil vient compléter l’offre de Garmin, qui propose des solutions de communication fiables et robustes pour les utilisateurs en déplacement dans des zones hors réseau.

