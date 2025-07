Chute des ventes de smartphones en Chine au T2 2025 : Huawei repasse en tête, Apple décroche

La baisse drastique des livraisons de smartphones en Chine au deuxième trimestre 2025 marque un tournant majeur pour un marché autrefois moteur de l’innovation mobile. Le ralentissement économique, combiné à une saturation technologique, met les constructeurs à rude épreuve.

Dans ce contexte, Huawei, Apple et Xiaomi incarnent des trajectoires contrastées. Le géant chinois, longtemps pénalisé par les sanctions américaines, retrouve sa première place, tandis qu’Apple dégringole au cinquième rang.

Huawei retrouve le sommet d’un marché en déclin

La marque chinoise Huawei effectue un retour remarqué au sommet du marché national. Selon les données de IDC, Huawei a écoulé jusqu’à 10,6 millions d’unités, s’arrogeant 17,1 % de parts de marché. Une progression due au succès du Mate 60 Pro, compatible 5G grâce à la puce maison Kirin. Loin d’un simple rebond, cette performance illustre une stratégie de reconquête du territoire chinois.

La gamme du constructeur s’agrandit, avec des terminaux haut de gamme qui séduisent une clientèle lassée du tout-californien. En relançant ses lignes de production locales, Huawei s’affranchit peu à peu des chaînes d’approvisionnement étrangères.

Apple dégringole à la cinquième place

Coup dur pour Apple : le fabricant américain tombe à la cinquième place avec seulement 8,1 millions d’unités écoulées, soit une chute de 6,6 % par rapport à l’année précédente. Sa part de marché passe ainsi à 13,7 %. Malgré une forte implantation historique dans les grandes villes chinoises, la firme de Cupertino subit les conséquences d’une montée du nationalisme technologique et de l’essor de concurrents locaux.

L’iPhone 15 n’a pas su créer l’effet de rupture attendu. En parallèle, des restrictions administratives sur l’usage des produits Apple dans certaines institutions chinoises limitent sa visibilité.

Xiaomi, Oppo et Vivo maintiennent leur présence

Xiaomi conserve une solide troisième position, avec 10,3 millions d’unités livrées et 16,6 % de parts de marché, illustrant sa capacité à maintenir un bon rapport qualité-prix. La marque étoffe son catalogue avec des appareils de milieu de gamme qui séduisent une population plus sensible aux prix, dans un contexte de pouvoir d’achat en baisse.

Oppo et Vivo, les deux autres géants chinois, restent dans le peloton de tête avec respectivement 10,5 et 10,3 millions d’unités expédiées. Leurs modèles s’appuient sur des designs soignés, des capteurs photo performants et des prix contenus pour résister à la contraction du marché.

Un marché global en repli de 6,6 %

La Chine enregistre une baisse de 6,6 % des livraisons de smartphones au deuxième trimestre 2025, avec un total de 61,9 millions d’unités expédiées, contre 66,3 millions un an plus tôt. Le pays pâtit à la fois d’un ralentissement économique généralisé et d’un cycle de renouvellement plus long des appareils.

Les consommateurs reportent leurs achats, les innovations majeures se faisant rares. Ce recul structurel pourrait persister sur le moyen terme, à moins d’un sursaut technologique.

Vers une nouvelle ère du smartphone chinois ?

La recomposition du classement illustre un phénomène plus profond : le recentrage technologique de la Chine. En parvenant à relancer une production de puces 5G en interne, Huawei s’impose comme le symbole d’une résilience stratégique. Le gouvernement soutient clairement cette dynamique, visant une indépendance technologique d’ici 2030.

Les acteurs internationaux devront s’adapter à cette réalité nouvelle. Les constructeurs locaux multiplient les investissements dans les technologies d’intelligence artificielle embarquée, les écrans pliables et les écosystèmes maison. Apple et consorts pourraient bientôt n’être que des alternatives dans un paysage dominé par des marques chinoises.

Récapitulatif technique

Livraisons totales Chine T2 2025 : 61,9 millions d’unités (-6,6 %)

Huawei : 10,6 M unités – 17,1 % part de marché – croissance à deux chiffres

Oppo : 10,5 M unités – 17 %

Xiaomi : 10,3 M unités – 16,6 %

Vivo : 10,3 M unités – 16,6 %

Apple : 8,1 M unités – 13,7 % – baisse de 6,6 %

Produit phare Huawei : Mate 60 Pro (puce Kirin, 5G)

Contexte : Ralentissement économique, cycles de renouvellement plus longs

Tendance : Renforcement des acteurs locaux, repli des marques étrangères

