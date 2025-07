DALI IO-12 Mocha Grey : un casque haut de gamme qui s’habille de chaleur

Le constructeur danois DALI étoffe son catalogue avec une nouvelle déclinaison de son casque haut de gamme IO-12. Déjà salué pour ses performances audiophiles et son confort, ce modèle sans fil s’offre désormais une finition Mocha Grey. L’esthétique sobre et chaleureuse de cette version enrichit une gamme qui allie technologie, raffinement et immersion sonore.

Depuis sa création, la marque DALI (Danish Audiophile Loudspeaker Industries) s’est imposée dans l’univers de la haute fidélité grâce à des enceintes et casques au design scandinave affirmé et à l’ingénierie sonore de pointe. Le IO-12 représente le fleuron de son offre nomade.

Design du DALI IO-12 Mocha Grey : une élégance repensée

Le DALI IO-12 Mocha Grey se distingue par une finition marron fumé alliant sobriété et chaleur. Cette teinte s’inspire des tons naturels du bois, renforçant le lien entre l’identité acoustique de DALI et ses racines dans la menuiserie de précision.

La structure du casque reste fidèle aux standards de la marque avec des oreillettes circum-auriculaires généreuses, un arceau rembourré et des finitions métalliques.

Ce nouveau coloris s’intègre harmonieusement dans un marché où la différenciation esthétique devient aussi stratégique que la qualité sonore. Il séduira notamment un public à la recherche d’un accessoire audio aussi performant que stylisé.

Une technologie de transducteur propriétaire

Sous sa coque Mocha Grey, le IO-12 embarque la technologie S.M.A.R.T. (Soft Magnetic Active Reaction Technology), développée en interne par DALI. Ce système repose sur l’utilisation d’un transducteur électrodynamique de 50 mm capable de reproduire un spectre étendu avec une grande fidélité. Le casque prend en charge le Bluetooth aptX Adaptive, le mode filaire USB-C, ainsi qu’une connexion analogique 3,5 mm.

Cette flexibilité d’usage permet au IO-12 de s’adapter à tous les contextes d’écoute, qu’il s’agisse de streaming haute résolution, d’un usage en studio ou de sessions nomades.

Annulation active de bruit et mode Transparence

La gamme du constructeur s’agrandit aussi sur le plan fonctionnel. Le IO-12 propose une annulation active de bruit (ANC) efficace, pilotée par un algorithme propriétaire. Il réduit les nuisances sonores sans dénaturer le signal audio, permettant une écoute immersive, même en environnement bruyant.

Le casque dispose également d’un mode Transparence qui réinjecte les sons ambiants pour plus de sécurité lors des déplacements. Ces deux fonctionnalités sont accessibles via des boutons physiques intégrés sur les oreillettes, assurant une utilisation intuitive sans application mobile obligatoire.

Autonomie et confort : un casque taillé pour le long cours

DALI a conçu le IO-12 pour les longues sessions d’écoute. Il offre jusqu’à 35 heures d’autonomie en mode sans fil avec ANC activé, une performance dans le haut du panier. Le confort n’est pas en reste : coussinets en mousse à mémoire de forme, ajustement fluide de l’arceau et légèreté globale assurent une ergonomie idéale, même après plusieurs heures d’utilisation.

Ce souci du détail illustre la volonté de DALI d’associer performance acoustique et plaisir d’usage, sans sacrifier l’un au profit de l’autre.

Un casque premium orienté audiophiles exigeants

Le DALI IO-12 Mocha Grey se positionne dans le segment des casques nomades audiophiles avec un tarif avoisinant les 999 €. Il s’adresse à un public connaisseur, sensible aux nuances sonores, à la musicalité naturelle, et désireux de retrouver la signature acoustique DALI en mobilité. Son design Mocha Grey apporte une nouvelle touche de raffinement, sans modifier les spécificités internes déjà plébiscitées.

En somme, DALI poursuit sa démarche exigeante en matière d’audio haut de gamme, en offrant une déclinaison esthétique à un produit déjà techniquement abouti.

Récapitulatif technique

Transducteur électrodynamique de 50 mm

Technologie S.M.A.R.T. développée par DALI

Bluetooth 5.2 avec aptX Adaptive

Annulation active de bruit + mode Transparence

Autonomie : 35 heures (ANC activé)

Connectiques : USB-C, jack 3,5 mm

Finition : Mocha Grey

Prix indicatif : 999 €

