DIOCAM-RE02-4G : Nouvelle Caméra de Surveillance Autonome 4G de DiO

La DIOCAM-RE02-4G, nouvelle caméra de surveillance autonome de DiO, est maintenant disponible. Elle offre une solution pour les zones sans électricité ni internet.

DiO est une marque reconnue pour ses solutions de domotique et de surveillance. Elle élargit son offre avec la DIOCAM-RE02-4G, une caméra 4G équipée d’un panneau solaire. Cette caméra vise à répondre aux besoins de surveillance des particuliers et des professionnels.

Surveillance Autonome et Flexible

La DIOCAM-RE02-4G permet la surveillance de lieux variés comme les résidences secondaires, les zones rurales, les chantiers et les propriétés agricoles. Grâce à sa connexion 4G LTE via la carte SIM Orange incluse, la surveillance est continue. Cette caméra assure une connexion rapide et stable aux images et vidéos en temps réel via l’application Dio One.

Caractéristiques Techniques de la DIOCAM-RE02-4G

La DIOCAM-RE02-4G dispose de nombreuses fonctionnalités :

Panneau solaire : recharge autonome, éliminant le besoin de raccordement électrique.

: recharge autonome, éliminant le besoin de raccordement électrique. Batterie de 9000 mAh : autonomie jusqu’à 3 mois sans exposition au soleil.

: autonomie jusqu’à 3 mois sans exposition au soleil. Résolution Ultra-HD 3 mégapixels : capture des images et vidéos claires.

: capture des images et vidéos claires. Caméra rotative avec un angle de vue de 350° : couverture presque complète de la zone surveillée.

: couverture presque complète de la zone surveillée. Détection humaine : réduction des fausses alertes en reconnaissant les mouvements humains.

: réduction des fausses alertes en reconnaissant les mouvements humains. Vision nocturne infrarouge ou couleur jusqu’à 15 m : surveillance efficace dans l’obscurité.

: surveillance efficace dans l’obscurité. Sirène intégrée et haut-parleurs : dissuasion des intrus et communication bidirectionnelle.

: dissuasion des intrus et communication bidirectionnelle. Indice de protection IP65 : résistance à l’eau et à la poussière.

Utilisations de la DIOCAM-RE02-4G

La DIOCAM-RE02-4G s’adapte à divers besoins de surveillance :

Résidences secondaires sans internet : Surveillance via la connexion 4G LTE, avec alertes et enregistrements en temps réel. Fonctionnement même sans électricité grâce à la batterie et au panneau solaire. Sécurité des bateaux et camping-cars : Protection contre les intrusions et vols, surveillance des conditions météorologiques et de la sécurité des amarres. Fonctionnement sans connexion électrique directe. Surveillance des cultures : Suivi des récoltes, prévention des vols et dommages causés par les animaux ou intrus. Suivi en temps réel via la connexion 4G LTE. Protection des animaux : Contrôle de l’état de santé et du comportement des animaux à distance. Surveillance face aux attaques de prédateurs et vols grâce à la détection humaine. Sécurité des chantiers : Suivi de l’avancement des travaux et respect des protocoles de sécurité. Surveillance itinérante pour sécuriser le matériel sur différents chantiers.

Disponibilité et Prix de la DIOCAM-RE02-4G

La DIOCAM-RE02-4G sera disponible à partir de juillet sur Chacon.com au prix public indicatif de 179,99 €. Les utilisateurs bénéficient de 2 Go offerts lors de l’achat et peuvent choisir parmi plusieurs offres d’abonnement sans engagement via l’application Dio One, allant de 1 Go pour 2,99 € par mois à 15 Go pour 45 € par an.

Récapitulatif Technique