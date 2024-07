ChatGPT s’invite chez Audi : Révolution de la commande vocale dans les véhicules

L’arrivée de ChatGPT chez Audi marque une avancée significative dans l’amélioration de la commande vocale des véhicules. Cette intégration permet aux utilisateurs de bénéficier d’une interaction plus naturelle et fluide avec leur voiture.

Audi, marque emblématique de l’automobile, continue d’innover en intégrant des technologies de pointe pour enrichir l’expérience de conduite de ses clients. Cette fois la marque suit la technologie tendance à savoir l’IA pour l’intégrer dans ses modèles.

Audi améliore la commande vocale avec ChatGPT

Audi intègre ChatGPT dans les modèles équipés du système d’infodivertissement de troisième génération (MIB 3) via Microsoft Azure OpenAI Service. Dès juillet, les propriétaires de près de deux millions de modèles Audi fabriqués depuis 2021 pourront interagir avec leur voiture en utilisant le langage naturel. Les nouveaux véhicules comme le Q6 e-tron recevront également cette fonctionnalité via Cerence Chat Pro. Cette intégration permet une utilisation avancée des systèmes d’infodivertissement, de navigation et de climatisation, améliorant ainsi la sécurité en gardant les yeux sur la route.

Fonctionnalités avancées pour une expérience utilisateur enrichie

La gamme du constructeur s’enrichit avec cette nouvelle technologie, offrant des capacités dépassant les commandes vocales traditionnelles. Les conducteurs peuvent désormais poser des questions de connaissance générale et recevoir des réponses précises grâce à l’intelligence artificielle. Le système, déclenché par des commandes vocales comme « Hey Audi », s’adapte automatiquement pour fournir des informations ou exécuter des fonctions spécifiques du véhicule. L’intégration de ChatGPT garantit une confidentialité optimale, les données étant supprimées après traitement.

Sécurité et confidentialité des données : une priorité pour Audi

La sécurité des données est primordiale pour Audi. Le système ChatGPT n’a jamais accès aux données du véhicule, et toutes les questions et réponses sont supprimées après leur traitement. Cette fonctionnalité garantit une expérience utilisateur sécurisée et confidentielle, alignée avec les réglementations européennes sur les données.

Disponibilité et prix

Actuellement, Audi n’a pas spécifié de date de sortie ni de prix pour les futures intégrations de ChatGPT dans de nouveaux modèles. Cependant, les propriétaires de véhicules fabriqués depuis 2021 peuvent s’attendre à bénéficier de cette mise à jour dès juillet.

