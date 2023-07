Test : Fritz! Repeater 3000AX

Comment améliorer la connectivité de votre maison en contournant les limitations des box fournies par les FAI ? Fritz! connaît la réponse avec son Repeater 3000AX, un répéteur WiFi qui permet d’étendre la portée du signal pour une expérience en ligne sans interruption. Voyons ensemble si ce répéteur est fait pour vous.



Préambule.

Fritz! se distingue par son engagement envers la qualité, la performance et la fiabilité de ses produits. Grâce à une combinaison d’expertise technique et de technologies de pointe, les produits Fritz! offrent une connectivité sans faille et une expérience en ligne optimale. Que vous ayez besoin d’étendre la portée de votre réseau WiFi, d’améliorer la stabilité de votre connexion ou de créer un réseau domestique intelligent, les solutions Fritz! sont conçues pour répondre à vos besoins spécifiques.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimension : 90 mm de large 145 mm de long 190 mm de hauteur

Connectivité Wi-Fi : 802.11a (Wi-Fi 2), 802.11g (Wi-Fi 3), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6) 2.4 GHz & 5 GHz Prends en charge les connexions Wi-Fi à 160 MHz (VHT160) Mesh Wi-Fi, possible de regrouper plusieurs points d’accès Wi-Fi en un système intelligent (à partir de FRITZ!OS 6.90).

Débit Wi-Fi maximal : 4200 Mbps (Wi-Fi 6)

Ports : 2 ports Gigabit Ethernet 1 port d’alimentation



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

FRITZ!Repeater 3000 AX

Bloc d’alimentation

Câble Ethernet

Guide d’installation

Tour du propriétaire:

Le boîtier vertical est conçu de manière sobre en blanc brillant, et il est doté de deux voyants LED qui changent de couleur en fonction du status et de la connexion. Entre ces deux voyants se trouve un bouton rouge “connect” qui peut être utilisé, entre autres, pour la connexion WPS.

Les ports de connexion sont situés à l’arrière du produit et comprennent deux ports Ethernet ainsi que la prise d’alimentation.

Pour assurer une bonne ventilation, le produit est équipé de perforations à sa base, qui ajoutent une touche esthétique en étant agrémentées de rouge. Sur cette base se trouve également une étiquette avec toutes les informations nécessaires, ainsi que quatre patins qui permettront de maintenir le répéteur en place.

A relire : La FRITZ!Box 5690 Pro proposera du Wi-Fi 7 ! AVM annonce sa présence au MWC 2023 avec sa FRITZ!Box 5690 Pro, un nouveau routeur domestique destiné à tous les abonnés internet de la fibre et du xDSL haut débit. Et ce…