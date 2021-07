DALI KATCH G2, la nouvelle enceinte portable de DALI.

Avec cette nouvelle enceinte DALI KATCH G2, la marque DALI propose une nouvelle enceinte sans fil design et Bluetooth pour tous ceux qui ont besoin de liberté audio.

Les vacances arrivent et pour ceux qui partent, avoir une enceinte audio pour écouter leur morceau préféré. Et c’est dans ce segment que cette nouvelle enceinte est destinée.

DALI KATCH G2,ultra fine et design.

Cette enceinte relativement fine est équipée d’un haut-parleur de type Cône en acier de 2 × 73 × 52 mm, d’un Haut-parleur basse fréquence de type Cône en aluminium 2 × 3,5 ”avec capuchon en tissu et d’un Haut-parleur haute fréquence de type Dôme en textile souple de 2 × 21 mm.

Le tout est accompagné de deux radiateurs passifs et délivre une puissance de 2×25 watts et tien dans un boitier fermé de 138 × 268.5 × 47mm et qui pèse 1.1 Kg.

A relire : toute l’actualité des enceintes BLuetooth.

Pour ce qui est de la connectique de cette enceinte, elle se compose d’une entrée Mini-jack stéréo 3,5 mm et d’un port USB qui servira pour recharger l’enceinte DALI KATCH G2.

Sur la partie supérieure de l’enceinte on trouve également des boutons de contrôle qui propose des fonctions comme la mise en route ou l’arrêt de l’enceinte, l’activation du mode paire stéréo, le mode son double (Clair /chaud) ou encore le couplage NFC.

DALI KATCH G2, sans fil jusqu’au bout !

Effectivement, cette enceinte est dotée d’une fonction NFC qui permet un appairage facile et rapide par simple contact entre votre source audio (smartphone, tablette…) . Présent également le Bluetooth 5.0 et la possibilité de supporter les protocoles tels que aptX, aptX HD, et AAC. De quoi avoir un rendu sonore parfait et de qualité.

L’autre fonction intéressante de cette enceinte est son couplage avec une seconde enceinte. En effet, si vous achetez deux enceintes DALI KATCH G2, il vous sera possible de les associer et de les rendre stéréo et de la sorte vous aurez une enceinte qui fera le côté gauche et une seconde qui fera le côté droit.

En outre, l’enceinte est munie d’une batterie d’une capacité de 3300 mAh. Selon la marque celle-ci offre une autonomie de 30 heures d’écoute. Une charge complète de l’enceinte se fait en deux heures.

Prix et disponibilité.

L’enceinte DALI KATCH G2 est disponible en différents coloris : Iron Black, Caramel White, and Chilly Blue. Le prix ne nous a pas été communiqué, mais il devrait se situer aux alentours des 350€.